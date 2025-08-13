Kia Tasman: la nueva pick-up mediana que llegará a Argentina en 2026

Kia confirmó la llegada a Latinoamérica de la Tasman, su nueva pick-up mediana, durante una presentación regional en Santiago de Chile. El modelo será comercializado en Argentina a partir de 2026 y llega importado desde Corea del Sur, con la misión de competir con referentes del segmento como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

Desarrollada desde cero sobre una plataforma de chasis de largueros, la Tasman estará disponible en versiones de cabina simple o doble, con opciones de tracción 4x4 y bloqueo de diferencial electrónico. La camioneta combina capacidad de carga y remolque destacadas, un despeje elevado y un diseño exterior que mezcla agresividad y modernidad.

En materia de seguridad y confort, incorporará sistemas como alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y equipamiento interior con consola elevada, pantallas tipo IMAX de hasta tres displays y asientos con climatización en las versiones más completas.

A nivel mecánico, se espera que mantenga las opciones vistas en otros mercados: un motor 2.5 L turbonaftero de 277 CV y 422 Nm, y un 2.2 L turbodiésel de 210 CV y 441 Nm, asociados a cajas manuales de seis velocidades o automáticas de ocho relaciones, con tracción simple o 4x4 desconectable.

Principales características de la Kia Tasman:

Característica Detalle Largo 5.410 mm Ancho 1.930 mm Alto 1.870 – 1.920 mm Distancia entre ejes 3.270 mm Despeje 224 – 252 mm (X-Pro 300 mm) Capacidad de carga Hasta 1.145 kg Capacidad de remolque Hasta 3.500 kg Cabina Simple o Doble Motorización 2.5 L turbonaftero / 2.2 L turbodiésel Transmisión Manual 6 vel / Automática 8 vel Tracción 4x4 desconectable, modos de manejo variados

Por ahora, la marca no confirmó fecha exacta de lanzamiento ni motorizaciones definitivas para Argentina, aunque se espera que durante el próximo verano la Tasman pueda verse en exhibición en la Costa Atlántica. La presentación regional continuará en Chile con test drives y mayor información sobre versiones y equipamiento.