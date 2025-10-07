La Chevrolet Captiva PHEV ya se puede reservar en Argentina

La estrategia de electrificación de Chevrolet

Chevrolet ha confirmado la llegada de un nuevo SUV a la región, un modelo inédito que se sumará al catálogo ofrecido en varios países de Latinoamérica. Se trata de la nueva Captiva EV, un exponente 100 % eléctrico anunciado como “un producto estratégico en el segmento de eléctricos globales de la marca”, cuyo lanzamiento en países de Sudamérica está previsto para finales de año.

La propuesta de Chevrolet para la Captiva EV se centra en ofrecer un SUV eléctrico espacioso, familiar, con un diseño audaz, tecnología avanzada y una impresionante autonomía, característica distintiva de los vehículos eléctricos de la marca.

Captiva EV: un eléctrico global

La Captiva EV, a diferencia de la Captiva conocida años atrás, es un modelo completamente nuevo. Estructuralmente, es un producto derivado del modelo chino denominado Wuling Starlight S, fabricado en China como parte de un acuerdo entre General Motors y SAIC.

Aunque no se han anunciado especificaciones técnicas definitivas para la región, el modelo base en China ofrece características de alta performance:

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en casi 9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h. La carga rápida tarda 30 minutos en pasar del 30 % al 80 %, mientras que la carga convencional requiere unas 10 horas. Dimensiones y diseño: Se destaca por sus 4,75 metros de largo, 1,89 metros de ancho, 1,69 metros de altura y 2,80 metros entre ejes. Un aspecto notable es su capacidad de baúl, que alcanza los 610 litros. En su exterior, busca acercarse a otros SUV de Chevrolet globalmente, aunque con una trompa que exhibe una enorme entrada de aire en la zona inferior del paragolpes e iluminación LED típica, con las luces principales debajo de las de posición.

En el interior, se espera que conserve la arquitectura del producto chino, destacando una presentación minimalista sin teclas físicas. La pieza central es una pantalla flotante de 15,6”, compatible con Android Auto y CarPlay, complementada por un tablero digital de casi 9”.

En cuanto a seguridad y equipamiento, se prevé que el SUV eléctrico incluya múltiples airbags y varios sistemas ADAS (asistencias a la conducción), tales como freno autónomo, alerta de punto ciego, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y cámara 360°.

Captiva PHEV: lanzamiento y preventa en Argentina

Coincidiendo con los EVDays de Chevrolet, una campaña de difusión para fomentar vehículos electrificados, General Motors lanzó la preventa de la nueva Chevrolet Captiva PHEV (híbrida enchufable) en Argentina. Este modelo marca el regreso del nombre “Captiva” al país, luego de su retiro a finales de 2018.

La Captiva PHEV es el primer híbrido enchufable de GM en Argentina. Se trata de un SUV compacto (segmento C), importado de China, que se ofrecerá en Argentina inicialmente solo en su versión PHEV.

Detalles de la versión híbrida

Este modelo mide 4.745 mm de largo y tiene 2.800 mm de distancia entre ejes, con capacidad para cinco pasajeros.

Posee tracción delantera y una autonomía máxima cercana a los 1.000 kilómetros; la autonomía en modo puramente eléctrico ronda los 80 kilómetros. Equipamiento: Viene de serie con llantas de 18 pulgadas, butacas con ajuste eléctrico, techo panorámico, control de crucero adaptativo y el paquete de asistencias a la conducción (ADAS) denominado Chevrolet Intelligent Drive. El interior se complementa con un tablero digital de 8,8 pulgadas y una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas. Además, incluye un cargador de emergencia, con la opción de adquirir un cargador doméstico tipo WallBox.

La preventa en Argentina

La etapa de preventa de la Captiva PHEV estará abierta durante octubre y noviembre, con un stock limitado de 250 unidades disponibles para esta fase de reserva. Los interesados deben depositar 500 dólares, aunque el precio final del vehículo se informará oficialmente recién en el verano. Quienes participen en la preventa recibirán beneficios adicionales, como los tres primeros servicios de mantenimiento bonificados.

Al igual que otros modelos electrificados de la marca, la Captiva PHEV ingresa a Argentina con el beneficio gubernamental de estar exenta de aranceles aduaneros.