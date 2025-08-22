La nueva Kia Sportage redefine el segmento SUV en Argentina con un regreso inesperado.

La firma surcoreana Kia, en un movimiento estratégico que consolida su fuerte impulso en el mercado, ha lanzado oficialmente en Argentina la renovada Kia Sportage 2026. Considerada el modelo más vendido en la historia de la marca a nivel global, su presentación se realizó en Villa La Angostura, en el centro de esquí Cerro Bayo.

Este lanzamiento no solo trae un diseño completamente renovado, tanto exterior como interior, sino que también sorprende con la reintroducción de una motorización diésel, una alternativa que había prácticamente desaparecido del mercado local.

Versiones y precios para el mercado argentino. La nueva Sportage se comercializa en dos versiones distintas, adaptándose a diversas necesidades y preferencias:

Sportage 2.0 EX AT6 2WD: disponible a un precio de USD 48.000.

Sportage 2.0 TD X-Line AT8 AWD: con un valor de USD 62.000.

Ambas versiones cuentan con la tradicional garantía de la marca de 5 años o 100.000 kilómetros, lo que refleja la confianza de Kia en la durabilidad y calidad de su renovado SUV.

Diseño vanguardista y confort ejemplar.

El nuevo Sportage luce un diseño imponente, concebido bajo la filosofía «Opposites United». Su frontal integra faros full LED con la distintiva firma “star-map” y la tradicional, pero ahora digitalizada, parrilla “tiger nose” con una trama geométrica cromada. Lateralmente, las líneas de diseño realzan su robustez y se complementan con llantas de 18 pulgadas de color negro con tonos plateados.

Por dentro, el habitáculo ofrece un alto nivel de habitabilidad gracias a su gran distancia entre ejes. Destaca una renovada pantalla panorámica doble de 12,3 pulgadas full LCD, configurable y con un comando táctil para el climatizador e infoentretenimiento. Este sistema permite la conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, e incluye carga inalámbrica para smartphones, doble puerto USB-C delantero y dos puertos adicionales para los pasajeros traseros.

La versión X-Line eleva aún más el confort con asientos delanteros calefaccionados y ventilados, con regulación eléctrica, ajuste lumbar para el conductor y memorias para dos posiciones. Además, incorpora un techo panorámico con apertura “One Touch & Safety” y butacas tapizadas con cuero ecológico.

Innovación en motorización

El regreso del diésel. La nueva Sportage ofrece dos opciones de motorización, marcando un hito con el retorno del diésel:

Versión EX (4x2): equipa un motor 2.0 naftero MPI que eroga 154 caballos de potencia y 192 Nm de torque. Se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades con convertidor de par.

Versión X-Line: viene con un motor 2.0 turbo diésel CRDi de 183 hp y 416 Nm de torque. Este motor se asocia a una caja automática con convertidor de par de 8 velocidades y a un sistema de tracción integral Dynamax. La vuelta del motor diésel es una apuesta estratégica que busca ofrecer un mayor ahorro en consumo.

Seguridad y asistencias a la conducción (ADAS) de vanguardia. La nueva Sportage dispone del paquete más completo de sistemas de seguridad activa y pasiva que ofrece la marca. Incluye 6 airbags, frenos ABS y control electrónico de estabilidad (ESC), además de anclajes ISOFIX.

Además, integra una cantidad insuperable de ayudas a la conducción (ADAS) bajo el paquete Kia Drive Wise:

Control de descenso en pendiente (DBC).

Control de arranque en pendiente (HAC).

Asistencia de estabilidad de tráiler (TSA).

Control crucero adaptativo (SCC).

Asistente de precolisión en punto ciego (BCA).

Asistencia de seguimiento y mantenimiento de carril (LFA/LKA).

Asistencia de precolisión frontal (FCA) y con giro (FCA-J).

Asistencia de luces altas (HBA).

Asistencia de precolisión en tráfico cruzado trasero (RCCA).

Alerta de salida segura (SEW).

Alerta de atención del conductor (DAW).

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

Con unas dimensiones de 4.685 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.680 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.755 mm, la Kia Sportage 2026 llega para consolidar su liderazgo y ofrecer una propuesta de valor integral en el competitivo segmento de los SUV.