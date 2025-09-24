La nueva Tiguan llega a Argentina con más tecnología y confort

Volkswagen presentó oficialmente en Argentina la nueva Tiguan, el SUV mediano que combina funcionalidad, confort y tecnología de última generación. Fabricada en México sobre la plataforma modular MQB Evo, la Tiguan 2025 renueva su estética, incorpora mejoras en conectividad y ofrece una experiencia de conducción más segura y confortable.

Diseño y motorización. El SUV adopta el lenguaje de diseño actual de Volkswagen: líneas más robustas, detalles elegantes y un toque deportivo que mantiene su personalidad. Bajo el capó, la Tiguan ofrece una única motorización: motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a caja automática DSG de siete marchas y tracción delantera, buscando un balance entre rendimiento y eficiencia.

Versiones y equipamiento

Se comercializan dos versiones:

Tiguan Life: nivel de entrada con equipamiento completo: llantas de 18”, portón trasero eléctrico, tablero digital “Digital Cockpit Pro”, pantalla central de 12,9”, climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico, control de velocidad crucero adaptativo y asistentes de conducción.

nivel de entrada con equipamiento completo: llantas de 18”, portón trasero eléctrico, tablero digital “Digital Cockpit Pro”, pantalla central de 12,9”, climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico, control de velocidad crucero adaptativo y asistentes de conducción. Tiguan R-Line: perfil más deportivo; llantas de 19”, faros IQ Light, techo panorámico, butacas con ventilación, calefacción y función de masaje. Pantalla multimedia de 15”, Head-Up Display y paquete de cámaras “Area View”.

Seguridad y asistencias. Ambas versiones incluyen airbags completos, freno electromecánico con función “Auto Hold” y sistemas como Front Assist, Lane Assist, Traffic Jam Assist y Light Assist. La R-Line suma Emergency Assist y luces Matrix con Dynamic Light Assist.

Disponibilidad y precios. Se ofrece en seis colores, incluyendo dos novedades: Azul Pacífico y Blanco Marfil.

Tiguan 250 TSi DSG7 Life: $70.663.800

Tiguan 250 TSi DSG7 R-Line: $74.374.650. Garantía: 3 años o 100.000 km, con los tres primeros servicios bonificados.