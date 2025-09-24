La nueva Tiguan llega a Argentina con más tecnología y confort
La tercera generación del SUV mediano se presenta con diseño actualizado, mayor equipamiento y dos versiones disponibles para el mercado local. Ya está en los concesionarios de todo el país.
Volkswagen presentó oficialmente en Argentina la nueva Tiguan, el SUV mediano que combina funcionalidad, confort y tecnología de última generación. Fabricada en México sobre la plataforma modular MQB Evo, la Tiguan 2025 renueva su estética, incorpora mejoras en conectividad y ofrece una experiencia de conducción más segura y confortable.
Diseño y motorización. El SUV adopta el lenguaje de diseño actual de Volkswagen: líneas más robustas, detalles elegantes y un toque deportivo que mantiene su personalidad. Bajo el capó, la Tiguan ofrece una única motorización: motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a caja automática DSG de siete marchas y tracción delantera, buscando un balance entre rendimiento y eficiencia.
Versiones y equipamiento
Se comercializan dos versiones:
- Tiguan Life: nivel de entrada con equipamiento completo: llantas de 18”, portón trasero eléctrico, tablero digital “Digital Cockpit Pro”, pantalla central de 12,9”, climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico, control de velocidad crucero adaptativo y asistentes de conducción.
- Tiguan R-Line: perfil más deportivo; llantas de 19”, faros IQ Light, techo panorámico, butacas con ventilación, calefacción y función de masaje. Pantalla multimedia de 15”, Head-Up Display y paquete de cámaras “Area View”.
Seguridad y asistencias. Ambas versiones incluyen airbags completos, freno electromecánico con función “Auto Hold” y sistemas como Front Assist, Lane Assist, Traffic Jam Assist y Light Assist. La R-Line suma Emergency Assist y luces Matrix con Dynamic Light Assist.
Disponibilidad y precios. Se ofrece en seis colores, incluyendo dos novedades: Azul Pacífico y Blanco Marfil.
- Tiguan 250 TSi DSG7 Life: $70.663.800
- Tiguan 250 TSi DSG7 R-Line: $74.374.650. Garantía: 3 años o 100.000 km, con los tres primeros servicios bonificados.
Características principales
Versión Motor CV Torque Caja Tracción Llantas Pantalla central Precio Life 1.4 TSI 150 250 Nm DSG 7 Delantera 18” 12,9” $70.663.800 R-Line 1.4 TSI 150 250 Nm DSG 7 Delantera 19” 15” $74.374.650