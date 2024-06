La Ram argentina que se fabricará en Ferreyra - Córdoba

Stellantis es el mayor vendedor de automóviles de la Argentina, pero aún no es el mayor productor y exportador. Ese título lo tiene Toyota, fundamentalmente gracias a la Hilux. Y justamente, a Stellantis le falta una pick up mediana de producción nacional para “ir por todo”.

La espera no será larga. Si bien el grupo aún no lo confirma, se sabe qué buena parte de la inversión de 400 millones de dólares anunciados recientemente tras la inversión en la planta de Palomar para la producción del 2008 (ver más) se destinará a la fabricación de una pick up mediana en Córdoba.

La planta de Ferreyra producirá una chata basada en el desarrollo conjunto de PSA y Changan que derivó en las Peugeot Landtrek y Fiat Titano, dos modelos que no llegaron a comercializarse en la Argentina.

Aunque la data indica que son dos las pick ups que hará Stellantis en Córdoba: la Fiat Titano y la Ram 1200 (recientemente estrenada en México), descartando por ahora la Peugeot Landtrek.

La adaptación nacional de la versión china que se monta en Uruguay conllevará un importante abanico de cambios para mejorar un producto que necesita sí o sí de mejoras para enfrentar la dura competencia que significa Hilux, Ranger, Amarok, S10, Frontier y Alaskan.

Lo que no se sabe, es si estas mejoras incluyen al diseño. Igualmente, el diseñador brasileño Klever Silva ya imaginó cómo se verá la nueva 1200 (¿llevará esa denominación?), tomando como base la Titano.

Y aunque Stellantis meta mano, el diseño no variará mucho. Podrá cambiar algo el frontal, pero las puertas y estructura general serán las mismas. El motor debería ser el 2.2 turbodiesel de la Titano, pero con 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una caja manual y automática y la tracción simple y doble.