Las ventas de autos usados en Córdoba crecieron un 8% en septiembre

El mercado de autos usados en la provincia de Córdoba cerró septiembre con números alentadores. Según datos preliminares de la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba (CCAC), se realizaron 20.954 transferencias, lo que representa un aumento interanual del 8% frente a las 19.371 operaciones registradas en el mismo mes de 2024.

En el acumulado de enero a septiembre, las ventas alcanzaron 173.372 unidades, un 14% más que en el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 152.161 vehículos.

“Es el tercer mes consecutivo con más de 20.000 operaciones, un dato que muestra la capacidad del sector para sostener la actividad, incluso en contextos de incertidumbre económica”, explicó Federico Miretti, presidente de la CCAC.

El dirigente destacó que la suba del tipo de cambio por encima de la actualización de precios impulsó un mayor movimiento de operaciones al contado, mientras que las ventas con financiación perdieron terreno.

No obstante, Miretti alertó sobre una tendencia que preocupa a los comerciantes formales:

“Observamos un incremento en el volumen de operaciones realizadas por particulares que, en realidad, actúan como intermediarios sin cumplir las obligaciones fiscales. Esto perjudica a las empresas registradas y deja a los compradores sin las garantías legales propias de una operación formal”, advirtió.

Con una demanda estable y una oferta que se ajusta a las condiciones del mercado, el sector automotor cordobés atraviesa un período de consolidación, con expectativas positivas para el último trimestre del año.

🔍 El panorama nacional: récord histórico en ventas de usados

A nivel país, la Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que septiembre marcó un nuevo récord histórico, con 171.364 vehículos usados vendidos. La cifra representa una suba del 5,45% interanual y un incremento del 2,29% respecto de agosto, convirtiéndose en el mejor septiembre desde que se tiene registro.

Entre enero y septiembre, se comercializaron 1.436.656 unidades, lo que equivale a un aumento del 13,8% frente al mismo período de 2024.

“Después de un agosto con leve retracción, septiembre nos sorprendió gratamente. El interés del público volvió a las agencias, demostrando la fortaleza del mercado”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

El directivo destacó la estabilidad de precios y el atractivo que mantienen los modelos más demandados, que siguen encabezando el ranking nacional.

🚘 Modelos usados más vendidos en septiembre (Argentina)

Puesto Modelo Unidades vendidas 1 Volkswagen Gol y Trend 9.313 2 Toyota Hilux 6.292 3 Chevrolet Corsa y Classic 4.843 4 Ford Ranger 4.633 5 Volkswagen Amarok 4.602 6 Ford EcoSport 3.620 7 Peugeot 208 3.529 8 Toyota Corolla 3.379 9 Fiat Palio 3.141 10 Ford Fiesta 2.917

La fortaleza del mercado cordobés se alinea con esta tendencia nacional, confirmando que el usado sigue siendo una alternativa muy elegida frente a la compra de 0 km. Los concesionarios locales anticipan que el cierre de 2025 podría ubicarse entre los mejores de los últimos años, impulsado por un consumidor que busca oportunidades en un contexto de precios más estables.