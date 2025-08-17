Llega el nuevo Peugeot 208 (2026) con novedades y precios actualizados

Producido en la Planta El Palomar de Buenos Aires, este hatchback del Segmento B ya está disponible en nuestro mercado, reemplazando a la versión comercializada desde agosto de 2024.

Novedades Clave y Ajustes Importantes

Si bien la mecánica se mantiene sin cambios, esta actualización trae consigo puntos a destacar:

Servicios Conectados: Las versiones equipadas con el motor 1.0 turbo ahora incorporan "Servicios Conectados". Este sistema de asistencia en línea permite interactuar con funciones e información del vehículo directamente desde una aplicación móvil, elevando la conectividad a bordo.

Cambio en el Tablero: La versión Allure presenta una modificación en su instrumental, perdiendo el tablero digital 2D para adoptar uno analógico con un display LCD central.

Aumento de Precios: Los valores del modelo han experimentado un incremento promedio del 5% en comparación con la lista de precios de principios de julio.

Paleta de Colores: El llamativo color "Azul Quasar" ya no forma parte de las opciones de pintura de carrocería. Ahora, los clientes podrán elegir entre diferentes tonalidades de blanco, gris y negro.

Motorizaciones y Transmisiones Sin Cambios

El corazón del Peugeot 208 (2026) conserva las dos opciones nafteras ya conocidas:

Motor EC5 1.6 16v atmosférico: Ofrece 115 cv y 150 Nm. Puede combinarse con una caja manual de cinco velocidades o una automática de seis marchas con convertidor de par (cuyo precio no estaba disponible en agosto).

Motor T200 1.0 turbo: Este motor de tres cilindros entrega 120 cv y 200 Nm. Se asocia exclusivamente con una caja automática de variador continuo (CVT) que simula siete marchas.

Ambas opciones cuentan con tracción delantera.

Precios y Garantía La nueva gama del Peugeot 208 (2026) se presenta con los siguientes precios al público:

208 Active 1.6 MT: 26.740.000 pesos.

208 Allure 1.6 MT: 31.070.000 pesos.

208 Allure 1.6 AT: Sin precio disponible.

208 Allure T200 CVT: 32.331.000 pesos.

208 Allure Pack T200 CVT: 35.210.000 pesos.

208 GT T200 CVT: 37.120.000 pesos.

Todos los modelos cuentan con una garantía de tres años o 100 mil kilómetros, lo que ocurra primero.