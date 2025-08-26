MG: El gigante asiático que revoluciona Argentina

El mercado automotriz argentino se prepara para un nuevo e impactante desembarco: la marca MG, de origen europeo y actualmente propiedad del gigante chino SAIC Motor, inicia sus operaciones en el país a partir de septiembre.

Esta llegada es parte de una "avalancha" de propuestas asiáticas impulsadas por medidas gubernamentales que permiten el ingreso de modelos con nuevas tecnologías sin arancel, siempre que su precio FOB sea inferior a los u$s16.000.

Una alianza estratégica con historia y futuro

MG, con una rica historia que se remonta a 1924, ha evolucionado de una marca de nicho a una generalista bajo la dirección de SAIC Motor desde 2007. Su desembarco en Argentina se concreta de la mano de Eximar, un importador de gran trayectoria que ya representa a Volvo, Land Rover y Jaguar. Federico Pieruzzini, presidente y CEO de Eximar, destacó la elección de MG por su trayectoria, la seguridad de sus autos, la tecnología híbrida no enchufable de todos sus modelos (excepto los 100% eléctricos), y el respaldo de SAIC, uno de los fabricantes más grandes del mundo.

Eximar busca cautivar a nuevos clientes con una propuesta de calidad y precios competitivos, sumada a una avanzada tecnología. En un mercado donde el consumidor ya no cuestiona la calidad de los vehículos de origen asiático, sino que prioriza la tecnología, seguridad y el precio, la oferta de MG se alinea perfectamente con estas expectativas.

Modelos que prometen impactar

MG llega con una variada gama de cuatro modelos diseñados para cubrir diferentes segmentos y necesidades, todos enfocados en la eficiencia, seguridad y tecnología avanzada.

MG3: Este hatchback compacto híbrido promete ser la puerta de entrada más accesible a la marca, con un precio que arranca en u$s22.000 o u$s23.500 para la versión Comfort. Equipado con un motor de 195 CV y 425 Nm de par (combinando un motor 1.5 naftero y uno eléctrico), ofrece un consumo estimado de 4,4 L/100 km o incluso 2.29 litros cada 100 kilómetros en ciudad según otras fuentes. Es el único hatchback HEV (híbrido) del Segmento B en Argentina y acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos. Viene con llantas de 16 pulgadas, seis airbags, tablero digital de 7 pulgadas y pantalla multimedia de 10.25 pulgadas, además de asistencias a la conducción.

MG ZS: Un SUV compacto híbrido diseñado para el público familiar, combinando un motor naftero y dos eléctricos que entregan 194 CV y 425 Nm. Su batería de 1,83 kWh permite un consumo promedio de alrededor de 5 L/100 km.

MG 4: Un hatchback deportivo 100% eléctrico con un diseño inspirador, pensado para ofrecer la mejor experiencia de manejo y seguridad. Su precio inicial se sitúa en u$s31.000.

Cyberster: El deportivo que marca el futuro de la marca. Un convertible 100% eléctrico con dos motores que alcanzan los 535 CV y 725 Nm, acelerando de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos y con una autonomía de 446 km. Su precio estimado es de u$s127.000.

Estrategia comercial y red de concesionarios

Eximar ha puesto en marcha una sólida estrategia comercial, garantizando una estructura robusta de importación, distribución y servicio posventa. Ya cuentan con 10 concesionarios confirmados en puntos estratégicos del país y planean sumar más hacia fin de año. La red incluye:

Buenos Aires: MG Belgrano/Palermo (Grupo Autovisiones), MG Chacarita/Villa Crespo (Grupo Coral Cars), MG Pilar (Grupo Tolosa), MG Quilmes (Grupo Sport Cars), MG Avellaneda/Adrogué (Grupo Nave Motors), MG Mar del Plata/Tandil (Grupo Giama).

Interior del País: MG Rosario (Grupo Giorgi), MG Córdoba (Grupo Tagle) , MG Tucumán (Grupo Yuhmak), MG Catamarca (Grupo Essor).

La marca también apuesta por una garantía extendida, como la del MG3 que ofrece seis años o 120 mil kilómetros para el vehículo y siete años o 150 mil kilómetros para el sistema híbrido.

La decisión del Gobierno de eximir de aranceles a los vehículos con nuevas tecnologías fue clave para la concreción de este proyecto, permitiendo a MG y Eximar ofrecer propuestas de calidad a precios muy atractivos. MG se posiciona como una alternativa fresca y moderna, prometiendo seguridad, tecnología y una relación precio-calidad difícil de igualar en el competitivo mercado argentino.