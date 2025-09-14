Mini revoluciona el segmento B premium en Argentina

Mini presentó en Argentina los nuevos John Cooper Works (JCW) y Cooper S Convertible, incorporaciones que completan la gama del Hatchback de cuarta generación lanzada en octubre de 2024. Ambos modelos llegan importados desde Reino Unido y se destacan por su carácter deportivo y dinámico, dirigidos a quienes buscan experiencias de manejo intensas y un diseño distintivo.

El John Cooper Works concentra la máxima potencia: su motor 2.0 turbo entrega 231 CV y 380 Nm de torque, combinándose con una caja automática de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h. Por su parte, el Cooper S Cabrio desarrolla 204 CV y 300 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y llega a 240 km/h, con la particularidad de poder disfrutar del manejo a cielo abierto gracias a su techo de lona retráctil, operable en apenas 18 segundos hasta 30 km/h.

En cuanto al diseño, el JCW destaca por su parrilla octogonal en negro brillante, detalles rojos, llantas de 18 pulgadas, alerón trasero y salida de escape central.

El Cooper S Cabrio mantiene la silueta clásica descapotable y suma elementos modernos del nuevo lenguaje de la marca.

Ambos modelos comparten equipamiento premium, incluyendo head-up display, sistema multimedia con pantalla OLED circular de 240 mm, tapizado de cuero, navegador con realidad aumentada y actualización en tiempo real, cámara 360° con vista 3D y un sistema de sonido Harman Kardon con doce altavoces. Además, cuentan con paquete de asistencias a la conducción para aumentar la seguridad y el confort.

En el mercado local, los precios son de 57.900 dólares para el John Cooper Works y 59.900 dólares para el Cooper S Cabrio, con garantía de tres años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Estas incorporaciones consolidan a Mini como una marca que combina estilo, performance y tecnología en el segmento B premium.

Comparativo Mini 2025: John Cooper Works vs Cooper S Cabrio