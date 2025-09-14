Mini revoluciona el segmento B premium en Argentina
La cuarta generación de JCW y el Cooper S Convertible combinan velocidad, tecnología y un techo que se abre en segundos.
Mini presentó en Argentina los nuevos John Cooper Works (JCW) y Cooper S Convertible, incorporaciones que completan la gama del Hatchback de cuarta generación lanzada en octubre de 2024. Ambos modelos llegan importados desde Reino Unido y se destacan por su carácter deportivo y dinámico, dirigidos a quienes buscan experiencias de manejo intensas y un diseño distintivo.
El John Cooper Works concentra la máxima potencia: su motor 2.0 turbo entrega 231 CV y 380 Nm de torque, combinándose con una caja automática de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h. Por su parte, el Cooper S Cabrio desarrolla 204 CV y 300 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y llega a 240 km/h, con la particularidad de poder disfrutar del manejo a cielo abierto gracias a su techo de lona retráctil, operable en apenas 18 segundos hasta 30 km/h.
En cuanto al diseño, el JCW destaca por su parrilla octogonal en negro brillante, detalles rojos, llantas de 18 pulgadas, alerón trasero y salida de escape central.
El Cooper S Cabrio mantiene la silueta clásica descapotable y suma elementos modernos del nuevo lenguaje de la marca.
Ambos modelos comparten equipamiento premium, incluyendo head-up display, sistema multimedia con pantalla OLED circular de 240 mm, tapizado de cuero, navegador con realidad aumentada y actualización en tiempo real, cámara 360° con vista 3D y un sistema de sonido Harman Kardon con doce altavoces. Además, cuentan con paquete de asistencias a la conducción para aumentar la seguridad y el confort.
En el mercado local, los precios son de 57.900 dólares para el John Cooper Works y 59.900 dólares para el Cooper S Cabrio, con garantía de tres años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Estas incorporaciones consolidan a Mini como una marca que combina estilo, performance y tecnología en el segmento B premium.
Comparativo Mini 2025: John Cooper Works vs Cooper S Cabrio
|Característica
|Mini John Cooper Works (JCW)
|Mini Cooper S Cabrio
|Motor
|2.0 turbo, 4 cilindros
|2.0 turbo, 4 cilindros
|Potencia
|231 CV
|204 CV
|Torque
|380 Nm
|300 Nm
|Caja
|Automática de doble embrague, 7 vel.
|Automática de doble embrague, 7 vel.
|Tracción
|Delantera
|Delantera
|0-100 km/h
|6,1 s
|6,5 s
|Velocidad máxima
|250 km/h
|240 km/h
|Llantas
|18"
|17"
|Techo
|Fijo
|Descapotable, 18 s
|Equipamiento destacado
|Head-up display, pantalla OLED 240 mm, sonido Harman Kardon, asistencias
|Head-up display, pantalla OLED 240 mm, sonido Harman Kardon, asistencias
|Precio
|57.900 USD
|59.900 USD
|Garantía
|3 años o 200.000 km
|3 años o 200.000 km