Mitsubishi Destinator: el nuevo SUV de tres filas será presentado en julio

La marca japonesa Mitsubishi avanza con el desarrollo de un nuevo SUV familiar de siete plazas que será presentado oficialmente el 24 de julio durante el Salón del Automóvil de Indonesia. Aunque todavía no fue confirmado el nombre definitivo, el proyecto se conoce de manera preliminar como Destinator, un modelo que derivaría directamente del DST Concept, revelado por la compañía en 2024.

Este vehículo apunta a ampliar la presencia de Mitsubishi en el segmento de SUVs de tres filas, y se perfila como una alternativa más grande y espaciosa que el Outlander Sport (también llamado Xforce en algunos países asiáticos). Si bien su lanzamiento está orientado inicialmente al mercado del sudeste asiático, la estrategia global de la marca no descarta una posible llegada a América Latina.

Diseño exterior: líneas marcadas y estilo dinámico

El Destinator adoptará los trazos ya conocidos del lenguaje visual de la marca denominado «Gravitas & Dynamism», con un enfoque en la solidez y el dinamismo. En su diseño se destacan formas cuadradas y musculosas, un capó elevado y la parrilla frontal Dynamic Shield en su versión más actualizada.

El tratamiento lumínico mantendrá un patrón geométrico, tanto en los faros delanteros como en los traseros. En los laterales, los pasos de rueda amplios y los detalles cromados acompañan una silueta que apunta al efecto de “techo flotante”. El sector trasero incluirá spoiler, luneta inclinada y un paragolpes robusto.

Interior: materiales combinados y tecnología integrada

Aunque todavía no se ha mostrado el interior definitivo, el prototipo DST anticipa una propuesta cuidada, con uso de materiales de distintas texturas aplicados sobre paneles, butacas y tablero. Se espera que incorpore un sistema de pantallas duales, una para el cuadro de instrumentos y otra para el sistema multimedia, lo que refuerza la orientación tecnológica del modelo.

Motorizaciones: versión naftera y opción híbrida

Desde lo mecánico, el nuevo SUV compartiría componentes ya conocidos dentro de la oferta de Mitsubishi. La versión de entrada ofrecería un motor naftero 1.5 litros de 105 caballos junto a una transmisión CVT, mientras que la variante híbrida combinaría un bloque 1.6L de 107 hp con un motor eléctrico de 116 hp, orientado a mejorar el consumo sin perder prestaciones.

Estrategia de lanzamiento y expectativa del público

A la espera de su presentación oficial, Mitsubishi inició una campaña de promoción en Indonesia bajo el lema “Ready to uncover your next destination?”, que incluye un concurso de selfies frente a estructuras misteriosas que anticipan el modelo.

Con el Destinator, Mitsubishi apuesta a reforzar su participación en el competitivo segmento de los SUVs familiares. El nuevo modelo promete reunir espacio, diseño y tecnología, apuntando a usuarios que priorizan versatilidad sin resignar identidad estética ni confort.