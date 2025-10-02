Motos en alza: cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos en septiembre

El mercado de las dos ruedas volvió a mostrar un desempeño sólido durante septiembre de 2025. Según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), se registraron 59.394 unidades, lo que marca una suba del 8,9% frente a agosto (54.537 patentamientos) y un crecimiento del 36,1% respecto al mismo mes del 2024 (43.623 unidades).

En lo que va del año, el acumulado asciende a 477.890 patentamientos, un 39% más que en el mismo período del año pasado. Todo indica que el mercado podría cerrar 2025 por encima de las 600.000 unidades, acercándose a los niveles récord de 2017.

Más allá de la expansión sostenida, concesionarios advierten que parte de los números se explican por la entrega de unidades demoradas en meses anteriores. Sin embargo, el repunte de la demanda y la presencia creciente de marcas en el país reflejan un mercado en franca recuperación.

Liderazgo de marcas

Honda ratificó su posición como líder indiscutido del sector, con más de 11.500 unidades patentadas en septiembre. Gilera y Motomel completaron el podio, seguidos por Zanella y Keller.

📊 Top 10 marcas más vendidas – Septiembre 2025 Puesto Marca Unidades 1 Honda 11.596 2 Gilera 7.210 3 Motomel 7.056 4 Zanella 5.402 5 Keller 5.304 6 Corven 4.751 7 Mondial 2.413 8 Siam 2.274 9 Bajaj 2.074 10 Yamaha 1.606

Los modelos preferidos

En cuanto a los modelos, la Honda Wave 110 recuperó su histórico liderazgo con más de 6.000 unidades, desplazando a la Gilera Smash, que había dominado parte del año. En el tercer lugar se ubicó la Keller KN110-8, mientras que Motomel y Corven completaron el top cinco con modelos de baja cilindrada, los más demandados por su bajo costo de mantenimiento y uso extendido en aplicaciones de reparto.

📊 Top 10 modelos más vendidos – Septiembre 2025 Puesto Modelo Unidades 1 Honda Wave 110 S 6.064 2 Gilera Smash 5.487 3 Keller KN110-8 4.608 4 Motomel B110 3.613 5 Corven Energy 110 3.103 6 Zanella ZB 110 D 2.935 7 Mondial LD 110 Max-AD 1.743 8 Motomel S2 1.524 9 Motomel CX 150 1.066 10 Honda XR150L 1.065

Un mercado en expansión sostenida

El informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor (SIOMAA) detalla que, en septiembre, se registraron 57.449 motocicletas, 1.429 scooters, 90 cuatriciclos, 84 triciclos y apenas 2 ciclomotores, confirmando el predominio de la moto tradicional en el parque argentino.

En términos interanuales, la categoría motocicletas creció un 44,6%, mientras que los scooters mostraron un notable 84,6%, consolidándose como alternativa urbana.

Por jurisdicciones, Buenos Aires concentró el mayor volumen de ventas con 18.970 unidades, seguida por Córdoba (5.960) y Santa Fe (5.928), que juntas explican más del 50% del mercado.

📌 En síntesis, el mercado de motos cerró septiembre con un nuevo salto en patentamientos, consolidando a Honda como líder absoluto y a la Wave 110 como la moto más elegida del país. Con la proyección actual, el 2025 podría convertirse en uno de los mejores años de la última década para el sector.