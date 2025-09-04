Nissan continúa reforzando su presencia en el mercado argentino de SUV, incorporando la nueva versión X-Trail Advance. Este modelo se suma a las opciones ya disponibles, Exclusive y E-Power Exclusive, consolidando un portfolio adaptado a diferentes estilos de conducción y necesidades de los usuarios.

Nissan refuerza su presencia en el segmento SUV con una nueva versión

La X-Trail Advance combina un diseño actualizado con techo panorámico eléctrico, llantas de 18 pulgadas y faros LED. Su interior destaca por el espacio de tres filas de asientos y una pantalla táctil de 8 pulgadas, pensada para confort y conectividad durante viajes urbanos y de larga distancia.

Nissan refuerza su presencia en el segmento SUV con una nueva versión

En términos de seguridad, el SUV incluye sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que se encuentran alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia y control de velocidad crucero inteligente.

Nissan refuerza su presencia en el segmento SUV con una nueva versión
Nissan refuerza su presencia en el segmento SUV con una nueva versión

Bajo el capot, la variante comparte el motor 1.5 naftero con 181 CV y 245 Nm, acoplado a una transmisión automática CVT. Según la automotriz, esta configuración busca ofrecer equilibrio entre rendimiento y eficiencia para la conducción cotidiana.

Nissan refuerza su presencia en el segmento SUV con una nueva versión

Con la llegada de la X-Trail Advance, Nissan completa su gama con tres alternativas de equipamiento y precios diferenciados, ampliando las posibilidades de acceso al segmento de SUV en un mercado donde esta categoría representa más del 30% de las ventas de la industria.

Nissan refuerza su presencia en el segmento SUV con una nueva versión
Nissan refuerza su presencia en el segmento SUV con una nueva versión

Lista de precios actualizada (septiembre 2025):

  • X-Trail 2.5 Advance CVT: $55.449.000
  • X-Trail 2.5 Exclusive CVT: $66.789.700
  • X-Trail E-Power Exclusive CVT: $81.223.600