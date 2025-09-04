Nissan refuerza su presencia en el segmento SUV con una nueva versión

Nissan continúa reforzando su presencia en el mercado argentino de SUV, incorporando la nueva versión X-Trail Advance. Este modelo se suma a las opciones ya disponibles, Exclusive y E-Power Exclusive, consolidando un portfolio adaptado a diferentes estilos de conducción y necesidades de los usuarios.

La X-Trail Advance combina un diseño actualizado con techo panorámico eléctrico, llantas de 18 pulgadas y faros LED. Su interior destaca por el espacio de tres filas de asientos y una pantalla táctil de 8 pulgadas, pensada para confort y conectividad durante viajes urbanos y de larga distancia.

En términos de seguridad, el SUV incluye sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que se encuentran alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia y control de velocidad crucero inteligente.

Bajo el capot, la variante comparte el motor 1.5 naftero con 181 CV y 245 Nm, acoplado a una transmisión automática CVT. Según la automotriz, esta configuración busca ofrecer equilibrio entre rendimiento y eficiencia para la conducción cotidiana.

Con la llegada de la X-Trail Advance, Nissan completa su gama con tres alternativas de equipamiento y precios diferenciados, ampliando las posibilidades de acceso al segmento de SUV en un mercado donde esta categoría representa más del 30% de las ventas de la industria.

Lista de precios actualizada (septiembre 2025):