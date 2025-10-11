Nuevo look y más tecnología: así cambian el Sandero, el Logan y el Sandero Stepway

Dacia presentó en Europa una profunda actualización de sus modelos Logan, Sandero y Jogger, tres exponentes del segmento compacto que ahora lucen un estilo más moderno, mayor equipamiento y una esperada evolución tecnológica. Aunque estos vehículos no se comercializan en la región, sus novedades reflejan el rumbo que tomará la marca rumana dentro del Grupo Renault, tanto en diseño como en motorizaciones.

Diseño con identidad renovada

El cambio más visible está en el frente. El Sandero y el Logan adoptaron una nueva firma lumínica LED con forma de “T” invertida que se integra en los faros delanteros, acompañada por una parrilla rediseñada y un paragolpes de líneas más limpias. En la parte trasera, los conjuntos ópticos incorporan tecnología LED con diseño tipo “píxel”. En el Stepway, además, una moldura acanalada en color negro mate une las luces y se extiende hasta el nuevo paragolpes, reforzando su imagen aventurera.

Interior más moderno y conectado

Puertas adentro, los cambios también son notorios: nuevos tapizados con detalles en azul, salidas de aire en forma de “T” invertida, un volante de diseño más ergonómico y el debut del comando de caja E-Shifter. El sistema multimedia estrena una pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con conectividad completa, lo que marca un salto importante respecto de la generación anterior.

Hacia la electrificación

El Jogger fue el primero en incorporar la nueva mecánica híbrida de 155 caballos de fuerza y 170 Nm de torque. Esta misma tecnología será adoptada por el Sandero Stepway europeo a fines de 2026. El sistema combina un motor naftero 1.8 de cuatro cilindros (109 CV) con dos motores eléctricos —uno de 50 CV y otro que actúa como generador—, alimentados por una batería de 1,4 kWh. Todo se asocia a una transmisión eléctrica con cuatro marchas para el motor térmico y dos para el propulsor eléctrico.

