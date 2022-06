Nuevo Peugeot 3008 Hybrid4, híbrido, enchufable y con doble tracción

Se trata de un SUV de cinco plazas que exteriormente no exhibe diferencias notorias respecto de sus otras versiones con motor térmico, y que se lanza localmente únicamente en versión GT Pack, lo que asegura un nivel de equipamiento muy completo y con impronta deportiva: faros Full LED; ópticas traseras 3D; techo panorámico cielo; llantas Los Angeles de 18″; portón trasero eléctrico manos libres; asientos con función masaje y sistema HiFi Focal, entre otros.

Incorpora la disposición i-Cockpit con un nuevo cuadro de instrumentos digital de 12,3″ con tecnología «Normally Black» que ofrece imágenes de mayor calidad y legibilidad. La central multimedia táctil es nueva con una pantalla de 10″.

En materia de seguridad está dotado de distintas Asistencias a la conducción o ADAS como el Asistente de carril, el reconocimiento ampliado de señales de tráfico y el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go, entre otros.

Fue desarrollado sobre la ya conocida plataforma EMP2 (Efficient Modular Platform) de la cual salen todos los modelos a combustión o electrificados del Grupo Stellantis; introduce un nuevo tren trasero multibrazo que no sólo mejora el confort de marcha sino que gracias a su ubicación conserva la habitabilidad y el volumen del baúl.

Cuenta con 4 ruedas motrices y desarrolla una potencia -en conjunto- de 300 cv y un torque neto de 500 Nm. Esto es el resultado de combinar un motor naftero THP 1.6 litros de 200 cv con dos motores eléctricos: uno delantero, asociado a la caja de cambios EAT8 (específicamente desarrolada para este tipo de impulsores), que desarrolla 110 cv, y otro acoplado al tren trasero, con una potencia de 112 cv. Estas cifras le permiten aclerar de 0 a 100 Km/h en 5,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 235 km/h.

La capacidad de la batería es de 13.2 kWh, lo que asegura una autonomía de 58 km en modo 100% eléctrico, según el protocolo WLTP (2) sin emitir un solo gramo de CO2. Es el modo con el que arranca, aprovechando al máximo la utilización de la energía eléctrica desde los primeros kms.

Las baterías se recargan a través de la regeneración de energía mediante los frenos y/o con la función «Brake» (sin necesidad de usar el pedal de freno), así como enchufándolo. Es por eso que junto con el auto se entrega un pounto recarga o Wallbox que permite una carga completa en 1 hora y 45 minutos cuando en un toma hogareño tradicional de 220v demoraría 7 horas.



Dispone de cuatro modos de conducción diferentes según el uso que se la vaya a dar:

-En modo ELECTRIC la tracción es 100% eléctrica y permite alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h. Es el modo en el que el auto se pone en marca por defecto y permite disfrutar al máximo de las fuentes de energía no derivadas del petróleo durante los primeros kms. El conductor puede decidir en cualquier momento pasar a alguno de los otros modos simplemente accionando el pulsador. En el modo ELECTRIC, el modelo puede recorrer hasta 58 km.



-En modo HYBRID utiliza tanto el motor a combustión como los eléctricos; el sistema de gestión tiene en cuenta el tipo de recorrido que se está realizando y los requerimientos del conductor en términos de prestaciones, siempre con el objetivo de ofrecer la combinación más eficiente posible. Así, el sistema utiliza uno de los motores o ambos al mismo tiempo para conseguir la mejor combinación energética en función del contexto de conducción.

-En modo SPORT ofrece las mejores prestaciones, obteniendo la máxima potencia disponible del sistema híbrido y facilitando una conducción más dinámica.

-En modo 4WD activa la tracción a las cuatro ruedas para mejorar el tránsito en calzadas de baja adherencia.

Vale aclarar que no es un vehículo todo terreno, que no cuenta con neumáticos para uso off road ni con despeje suficiente ni ángulos de ataque y salida como enfrentar médanos pero sí para salir airoso de algún terreno barroso o bien para mejorar el tránsito en pavimento mojado.

Precio de lanzamiento: Peugeot 3008 Hybrid4 GT Pack: $12.900.000

Incluye un Wallbox de 7,4 kW asociado a un cargador a bordo (OBC) monofásico opcional de 7,4 kW (no incluye la instalación).

La garantía es de tres años o 100 mil km, la de las baterías es de 8 años o 160 mil km.

Está disponible en colores: Blanco Nacré, Gris Artense, Gris Platinum y Blue Celebes.