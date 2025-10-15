Nuevo Peugeot 408: diseño fastback, motor turbo y un enfoque premium en el segmento C

Peugeot presentó en Argentina el nuevo 408 GT, una propuesta que llega para ampliar la gama alta de la marca con una combinación poco habitual: la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé con caída fastback.

Construido sobre la plataforma EMP2, el nuevo modelo adopta un diseño de líneas limpias y fluidas, con un frente que integra el capó y los guardabarros sin cortes visibles. La parrilla del color de la carrocería y el nuevo emblema del león dominan una estética moderna que refuerza su identidad visual. En la parte trasera, las llamadas “orejas de gato” cumplen una función aerodinámica, guiando el flujo de aire hacia el alerón del portón.

Las llantas de 20 pulgadas, los faros Matrix LED y la firma lumínica con forma de colmillo completan un conjunto de fuerte personalidad. El modelo se ofrece en cuatro colores: Azul Obsession, Blanco Okenite, Gris Selenium y Negro Perla Nera.

En el interior, el protagonista es el PEUGEOT i-Cockpit® 3D, con un volante compacto y calefaccionado, pantalla digital de 10 pulgadas y el sistema i-Connect Advanced, que permite personalizar perfiles, conectar dos teléfonos por Bluetooth y usar Apple CarPlay™ y Android Auto™ sin cables.

El confort fue uno de los ejes del desarrollo. Los asientos delanteros, con certificación AGR por su ergonomía, combinan cuero, tela y Alcantara®, y la distancia entre ejes de 2.787 mm asegura un buen espacio para las plazas traseras. El baúl ofrece 536 litros de capacidad, ampliables a 1.611 con los asientos rebatidos.

Bajo el capó, el 408 GT equipa un motor turbo naftero 1.6 de 215 CV y 300 Nm, asociado a una caja automática de ocho velocidades, buscando equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

En materia de seguridad, incorpora seis airbags, controles de estabilidad y tracción, ADAS de última generación —como control crucero adaptativo con función Stop & Go, frenado automático de emergencia y monitoreo de punto ciego— y faros con tecnología Matrix LED para optimizar la iluminación sin encandilar a otros conductores.

El modelo incluye además techo solar, portón trasero motorizado, freno de estacionamiento eléctrico, y una garantía de 3 años o 100.000 km. Su precio en Argentina fue fijado en USD 52.200, con IVA incluido.

Con esta propuesta, Peugeot busca reforzar su posicionamiento en el segmento C ofreciendo un vehículo de corte distintivo, que combina diseño, tecnología y confort en partes iguales.