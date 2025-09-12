Nuevo Renault Clio: diseño renovado y motores híbridos para Europa

Renault develó en el Salón de Múnich la sexta generación del Clio, su histórico modelo del segmento B. La marca confirmó que este nuevo capítulo del hatchback estará disponible en Europa hacia fin de año, con una propuesta estética renovada y un enfoque en motorizaciones híbridas.

Pese a la expectativa que siempre genera el nombre Clio en la Argentina, la filial local de la automotriz aclaró de manera oficial que el vehículo no se comercializará en nuestro país.

El modelo, que en sus dos primeras generaciones se produjo en la planta cordobesa de Santa Isabel, mantiene en Europa un rol protagonista dentro de la estrategia de Renault. A lo largo de los años, el Clio acumuló un importante volumen de ventas y, en nuestra región, dejó huella con versiones como el Clio II y el denominado “Clio Mío”. Sin embargo, desde la tercera generación en adelante, la marca priorizó la oferta de productos de origen Dacia, como Sandero, Logan y Duster.

En su nueva generación, el Clio presenta un diseño frontal con parrilla trapezoidal y faros full LED, además de una versión Esprit Alpine con detalles deportivos, como llantas de 18 pulgadas y alerón trasero. Con 4,11 metros de largo y 1,76 metros de ancho, el hatchback creció en dimensiones y ganó presencia visual.

El interior toma elementos de los más recientes lanzamientos de la marca, como el Renault 5 y el Mégane E-Tech, incorporando doble pantalla de hasta 10,1 pulgadas y un baúl con 391 litros de capacidad.

La gama mecánica prescinde del diésel y suma distintas alternativas. La variante más destacada es la Full Hybrid E-Tech de 160 caballos, que combina un motor 1.8 de cuatro cilindros con dos propulsores eléctricos. El conjunto permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos, una autonomía combinada de 1.000 km y un consumo medio de 3,9 litros cada 100 km. Además, se ofrecerán un motor 1.2 turbo de 115 CV y una opción Eco‑G de 120 CV adaptada para GLP.

Aunque en Europa el nuevo Clio ya tiene fecha de lanzamiento, Renault Argentina reiteró que no forma parte de sus planes de comercialización para el mercado local.