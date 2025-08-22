Stellantis Argentina lanzó en el mercado local las nuevas generaciones de los Peugeot Boxer y Citroën Jumper, dos utilitarios de gran porte que llegan renovados en materia de diseño, confort y seguridad. Se trata de una actualización que busca reforzar la presencia de ambos modelos en el segmento de vehículos comerciales livianos.

Nuevos Peugeot Boxer y Citroën Jumper en Argentina: más capacidad y seguridad para el trabajo

Entre las principales novedades, incorporan un motor 2.2 litros Turbo Diésel BlueHDi de 140 CV, con un torque de 350 Nm y caja manual de seis velocidades. Este conjunto cumple con normativa Euro 5 y ofrece consumos de 7,5 l/100 km en ciclo mixto.

En el exterior se destacan los nuevos faros halógenos con luces diurnas, la parrilla rediseñada y el paragolpes frontal en negro granulado, además de neumáticos 225/75 R16 y nuevas llantas de acero. También suman logotipos actualizados, alineados con la identidad visual de cada marca.

En el apartado funcional, los utilitarios ofrecen capacidad de carga de entre 1.240 y 1.590 kg según la versión, con un volumen de hasta 13 m³. Incorporan además apertura de puertas traseras a 270°, ganchos de sujeción distribuidos en el compartimento y mejoras en iluminación interior con luces LED.

El interior incluye nuevo clúster con pantalla digital de 3,5”, volante multifunción rediseñado y un sistema multimedia con pantalla de 5” y conectividad Bluetooth. Entre los elementos de confort se suman regulación lumbar en la butaca del conductor, dirección asistida eléctrica y control de velocidad crucero.

En seguridad, ambos modelos integran control electrónico de estabilidad, sistema de frenado postcolisión, control de estabilidad para remolques y asistencia en vientos laterales.

Los nuevos Peugeot Boxer y Citroën Jumper se comercializan en dos configuraciones (L2H2 y L3H2) con precios sugeridos de $63.850.000 y $68.650.000 respectivamente. La garantía es de dos años sin límite de kilometraje y los servicios de mantenimiento se realizan cada 20.000 km.