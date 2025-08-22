Nuevos Peugeot Boxer y Citroën Jumper en Argentina: más capacidad y seguridad para el trabajo

Stellantis Argentina lanzó en el mercado local las nuevas generaciones de los Peugeot Boxer y Citroën Jumper, dos utilitarios de gran porte que llegan renovados en materia de diseño, confort y seguridad. Se trata de una actualización que busca reforzar la presencia de ambos modelos en el segmento de vehículos comerciales livianos.

Entre las principales novedades, incorporan un motor 2.2 litros Turbo Diésel BlueHDi de 140 CV, con un torque de 350 Nm y caja manual de seis velocidades. Este conjunto cumple con normativa Euro 5 y ofrece consumos de 7,5 l/100 km en ciclo mixto.

En el exterior se destacan los nuevos faros halógenos con luces diurnas, la parrilla rediseñada y el paragolpes frontal en negro granulado, además de neumáticos 225/75 R16 y nuevas llantas de acero. También suman logotipos actualizados, alineados con la identidad visual de cada marca.

En el apartado funcional, los utilitarios ofrecen capacidad de carga de entre 1.240 y 1.590 kg según la versión, con un volumen de hasta 13 m³. Incorporan además apertura de puertas traseras a 270°, ganchos de sujeción distribuidos en el compartimento y mejoras en iluminación interior con luces LED.

El interior incluye nuevo clúster con pantalla digital de 3,5”, volante multifunción rediseñado y un sistema multimedia con pantalla de 5” y conectividad Bluetooth. Entre los elementos de confort se suman regulación lumbar en la butaca del conductor, dirección asistida eléctrica y control de velocidad crucero.

En seguridad, ambos modelos integran control electrónico de estabilidad, sistema de frenado postcolisión, control de estabilidad para remolques y asistencia en vientos laterales.

Los nuevos Peugeot Boxer y Citroën Jumper se comercializan en dos configuraciones (L2H2 y L3H2) con precios sugeridos de $63.850.000 y $68.650.000 respectivamente. La garantía es de dos años sin límite de kilometraje y los servicios de mantenimiento se realizan cada 20.000 km.