Peugeot 208 y 2008 híbridos: la apuesta argentina que arranca en Brasil

Stellantis anunció oficialmente que incorporará la tecnología híbrida a dos de sus modelos de producción nacional: el Peugeot 208 y el Peugeot 2008. Ambos vehículos se fabrican en la planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, y serán presentados en el mercado brasileño a partir de septiembre de este año.

La novedad está vinculada con el sistema Bio-Hybrid, un desarrollo propio de Stellantis en Brasil que ya equipa a dos modelos de Fiat —Pulse y Fastback— y que ahora se extenderá a los Peugeot. Se trata de un sistema de electrificación ligera (mild-hybrid) de 12 voltios, que combina un motor naftero 1.0 turbo de tres cilindros T200 (120 CV y 200 Nm) con un motor eléctrico que reemplaza al alternador y al motor de arranque tradicionales.

Este componente eléctrico cumple múltiples funciones: asiste en la aceleración, aporta unos 4 caballos adicionales y mejora la entrega de torque. Además, recupera energía en las desaceleraciones y la almacena en dos baterías de 12 voltios, una de plomo-ácido y otra de iones de litio, ubicada bajo el asiento del conductor.

La transmisión será automática CVT con siete marchas simuladas y la tracción estará disponible únicamente en configuración delantera. Según Stellantis, esta combinación busca reducir el consumo en el uso urbano y mejorar la eficiencia general de los vehículos.

Por el momento, no se confirmó la llegada de estas versiones al mercado argentino, aunque la producción local de ambos modelos permite proyectar que, en el futuro, podrían incorporarse a la oferta nacional.