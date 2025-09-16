Planes de ahorro de autos bajo la lupa

La Inspección General de Justicia (IGJ) anunció el inicio de una consulta pública destinada a revisar la normativa de los planes de ahorro automotor, una de las modalidades de financiamiento más relevantes en el mercado argentino.

El proceso, que se extenderá hasta el 15 de noviembre de 2025, permitirá que consumidores, administradoras, concesionarios y fabricantes aporten propuestas y observaciones al correo electrónico sugerencias.ahorroigj@gmail.com.

“En un contexto de menor inflación, recuperación de la demanda y repunte en la producción, resulta necesario adecuar las reglas a la nueva realidad. Y la mejor forma de hacerlo es escuchando previamente a los actores involucrados”, señaló el titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo.

El mercado automotor ocupa un rol central en la economía nacional: genera empleo, aporta a la recaudación y tiene peso en la balanza comercial. En ese esquema, los planes de ahorro —también conocidos como círculos cerrados— se consolidan como una herramienta clave. Representan más de la mitad de las operaciones financiadas y alrededor del 30% del total de patentamientos anuales.

Para este año, las proyecciones del sector superan las 620.000 unidades patentadas, con casi la mitad de las ventas realizadas a través de alguna forma de financiamiento. La revisión normativa busca garantizar mayor transparencia y eficacia en un sistema que se mantiene vigente desde hace décadas y que continúa siendo fundamental para el acceso a vehículos en el país.