Presentación de la Fiat Toro 2026: diseño moderno y potente motor diésel

Fiat realizó en São Paulo, Brasil, la presentación oficial de la Toro 2026, correspondiente al segundo restyling del modelo lanzado en la región en 2016. La actualización reemplaza al rediseño introducido en 2020 e incorpora cambios estéticos, mejoras de equipamiento y una nueva motorización diésel.

La llegada a la Argentina está prevista para el próximo verano, mientras que la producción del nuevo motor 2.2 turbodiésel comenzará en el país a partir de 2027.

En el exterior, la pick-up adopta la nueva identidad global de la marca, con líneas más rectas y paragolpes rediseñados. Las luces diurnas LED son de mayor tamaño y se combinan con una parrilla en forma de barra que realza el logo de Fiat. También incorpora nuevas llantas de 17 y 18 pulgadas, según versión, y ópticas traseras con tecnología LED. El portón trasero mantiene apertura lateral, pero estrena manija geométrica. La longitud total aumenta a 4.954 mm.

En el habitáculo, se incluyen nuevos patrones de tapizado, gráficos renovados en el tablero digital de 7 pulgadas y freno de estacionamiento electrónico con función de retención. La consola central ahora dispone de mayor espacio de guardado, además de puertos USB A y C para las plazas traseras.

Mecánicamente, el motor naftero 1.3 turbo mantiene 175 CV y 270 Nm, con caja automática de seis marchas. La novedad principal es el 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm, acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades y tracción integral. También incorpora frenos de disco traseros en reemplazo de los de tambor.

Características destacadas — Fiat Toro 2026

Motor Potencia / Torque Transmisión Tracción 1.3 Turbo (nafta/etanol) 175 CV / 270 Nm Automática 6 vel. Delantera 2.2 Turbodiésel 200 CV / 450 Nm Automática 9 vel. Integral