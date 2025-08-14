RAM producirá en Córdoba la nueva pick-up Dakota, que debutará a fin de año

La marca RAM confirmó que su nueva pick-up mediana llevará el nombre de Dakota y que será producida en el Polo Industrial de Stellantis, ubicado en el barrio Ferreyra de Córdoba. El inicio de su comercialización en Argentina está previsto para fines de este año, mientras que en 2026 llegará a Brasil y otros países de América del Sur.

El modelo fue anticipado con la presentación del prototipo denominado Nightfall, exhibido en un evento realizado en São Paulo. Este concept permitió conocer parte de la estética y el enfoque de la nueva camioneta, que combinará diseño robusto, tecnología y capacidad para uso laboral y recreativo.

La planta cordobesa, que recientemente recibió una inversión de 385.000.000 dólares para aumentar su capacidad de producción, fabricará la Dakota junto con otro modelo de pick-up del grupo Stellantis. La compañía busca consolidar este centro como un polo regional para este tipo de vehículos.

Principales características del Nightfall Concept (prototipo que anticipa a la Dakota): Característica Detalle Frontal Parrilla con inscripción RAM, firma lumínica LED y faros LED Capó Deportivo, con toma de aire y luces ámbar Suspensión Elevada con sello FOX® Neumáticos Todo terreno de 33 pulgadas Llantas Aleación de 18” con beadlock Equipamiento off-road Ganchos de remolque, winche eléctrico, protector inferior Trasera Auxilio externo en rampa con luces LED de largo alcance Detalles Pintura y gráficos exclusivos para la presentación

Aunque las especificaciones técnicas y motorizaciones de la versión de producción aún no han sido anunciadas, se espera que la Dakota compita en el segmento de pick-ups medianas, donde participan modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.