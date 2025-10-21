Remates de General Motors y Car One: cómo participar y cuándo exhiben los vehículos

Subastas online: una oportunidad competitiva en vehículos usados

A fines de octubre y comienzos de noviembre se llevarán a cabo importantes subastas de vehículos, que incluyen una amplia gama de modelos, abarcando desde hatchbacks hasta pickups y utilitarios. Los remates se realizarán a través de Narvaezbid, una plataforma especializada en subastas online.

La primera subasta, con vehículos de General Motors, está programada para este jueves 23 de octubre. Posteriormente, Car One pondrá a disposición determinadas unidades para un segundo remate el próximo 6 de noviembre, también a través del portal digital.

Uno de los principales atractivos es el precio base de partida: la unidad más accesible arranca desde $2.700.000 en un lote de Car One.

Ventajas del remate digital

Narvaezbid destaca varios beneficios clave para los posibles compradores:

Precios altamente competitivos: se ofrecen valores significativamente más bajos en comparación con los que se encuentran en el mercado tradicional. Acceso abierto: la participación es posible desde cualquier punto del país. Transparencia: se garantiza la trazabilidad y claridad en todas las etapas del proceso. Información detallada: los interesados tienen la posibilidad de consultar información detallada y fotografías reales de cada vehículo antes de realizar una oferta.

Además, la participación en las subastas es sin costo para cualquier persona o empresa. Si bien todo el proceso se realiza de forma online, los interesados pueden coordinar una visita a los vehículos o consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web.

Para ofertar, solo es necesario registrarse y, una vez validado el usuario, iniciar la habilitación en la subasta deseada. El proceso de cierre es dinámico: las unidades reciben ofertas hasta el día y hora estipulados; sin embargo, cada oferta nueva agrega tres minutos extras al reloj, lo que brinda a los usuarios más tiempo para decidir si continúan participando, a diferencia de lo que sucede en los remates presenciales. Los gastos detallados de la operación pueden encontrarse en las condiciones de participación.

El lote de General Motors (23 de octubre)

La subasta de General Motors incluye una amplia variedad de modelos Chevrolet, segmentados entre pickups, SUV, sedanes y hatchbacks.

Pickups y SUV de alta gama:

Chevrolet S10: se ofrecen 12 unidades fabricadas entre 2018 y 2022. Los precios base inician en $25.415.382 (modelo 2018) y alcanzan hasta los $43.755.812 (modelo 2022).

Chevrolet Trailblazer (SUV D): este modelo con capacidad para siete pasajeros incluye cuatro unidades (patentadas en 2020 y 2022). El precio base menor es de $32.467.803 (versión 2020).

Chevrolet Tracker (SUV compacto): se subastan cuatro unidades. El valor más bajo es de $20.028.232 (modelo 2020) y el más alto asciende a $23.922.569 (modelo 2022).

Sedanes y hatchbacks:

Chevrolet Cruze sedán: hay siete unidades, en su mayoría modelo 2019, aunque una fue patentada en 2023. Los precios base van desde $13.330.607 hasta $17.137.771.

Chevrolet Onix: se ofrecen tres unidades en esta almoneda. El más económico es un hatchback modelo 2019 con un precio base de $11.686.566, mientras que un Onix sedán patentado en 2023 es el más costoso del modelo, con un precio mínimo de $16.660.804.

Los 33 vehículos de Car One (6 de noviembre)

El remate de Car One del 6 de noviembre presenta 33 unidades de diversas marcas, incluyendo Renault, Fiat, Chevrolet, Citroën, Peugeot, Toyota, Ford, Jeep, Volkswagen y Nissan.

El rango de precios es considerablemente amplio en este lote:

El más económico: la unidad con el precio mínimo más bajo es un Peugeot 207 modelo 2010, que parte de los $2.700.000.

El más costoso: en contraposición, el lote incluye un Jeep Grand Cherokee Overland modelo 2012, cuyo precio mínimo es de $11.880.000.

Dentro de la variedad, se destacan pickups y utilitarios:

Pickups: se encuentra una Renault Oroch modelo 2017 con un precio mínimo de $7.092.000.

Utilitarios: sobresale la presencia de furgones como la Peugeot Partner y la Expert, que inician desde los $4.068.000 (Partner 2012). La Peugeot Expert, por su parte, tiene un precio mínimo de $6.137.400 (modelo 2011).