Renault anunció para Córdoba, una inversión de US$ 350 millones para producir una nueva pick up

La automotriz Renault confirmó hoy una inversión de US$ 350 millones para fabricar una pick up de media tonelada en la fábrica de Santa Isabel, provincia de Córdoba. Si bien todavía no se conocen detalles respecto de la unidad (sólo que será la sucesora de la vigente Oroch), se sabe que será el primer modelo industrializado en la Argentina hecho en la nueva plataforma Renault Group Modular Plataform (RGMP), la misma que utiliza el nuevo SUV Kardian en Brasil, lanzado hace pocas semanas.

“Renault refuerza su compromiso con América Latina, especialmente con Argentina, confirmando el proyecto más significativo de su historia. Este paso no sólo refuerza nuestra presencia en la región, sino que también consolida nuestra estrategia global”, afirmó Luiz Fernando Pedrucci, CEO de Renault América Latina, durante el evento del anuncio, acompañado por Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina.

En paralelo al comunicado de la automotriz, fue Luis Caputo, ministro de Economía, quien celebró en sus redes sociales la llegada de esta nueva inversión. “Renault va a invertir US$350 millones de dólares para producir una pick up que sólo se producirá en Argentina: 70% para exportaciones y 30% para consumo interno”, adelantó el funcionario.

“Estará lista en un año y medio. La decisión es producto de la credibilidad ganada con el sector automotriz en estos nueve meses de trabajo conjunto y la aprobación del RIGI. 850 nuevos puestos de trabajo directo y 4000 indirectos”, completó en X. La inclusión de las automotrices en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), fue reglamentada el 23 de agosto último.

Los US$ 350 millones del desembolso de Renault serán utilizados para instalar en Córdoba la nueva plataforma RGMP, un hecho que para Pedrucci tiene un valor mayor que la propia pick up compacta que se hará en ella, ya que se trata de “decisiones que las automotrices toman cada 10 o 15 años”, destacó.

Por ese motivo, durante el anuncio, tanto el máximo ejecutivo regional como Sibilla destacaron que se trata de “la mayor inversión de Renault en 50 años” en la Argentina. De la nueva plataforma pueden surgir nuevos modelos en el futuro, aclararon.

La pick up compacta que hará la marca del rombo será un derivado del concept Niagara, presentado en Brasil hace casi un año junto con el Kardian. El concept fue diseñado en la región, en el centro de ingeniería que posee Renault en Brasil y que también fue el responsable del nuevo SUV presentado hace un mes.

La producción de la nueva pick up, cuyo nombre no está todavía definido –puede llamarse Niagara como no-, arrancará en 2026 y su presentación está prevista para el segundo semestre de ese año. Se proyecta un volumen de 65.000 unidades anuales de arranque, que puede crecer en función de cómo le vaya en materia comercial, explicaron los ejecutivos. El 70% de la producción estará destinado a la exportación y el 30% restante, al mercado local.

De los mercados de la región, Brasil se llevará –como es lógico- la mayor parte de los envíos, pero el objetivo es abastecer a toda América Latina, incluido México.

En el mercado local, la futura pick up de Renault ocupará el lugar de la actual Oroch y competirá con rivales como Fiat Toro, Ford Maverick y Chevrolet Montana.

Durante una rueda de prensa posterior a la presentación, Pedrucci señaló que su “sueño” es llegar a producir 100.000 unidades, lo que implicaría la posibilidad de exportar la pick up a otros países fuera de la región dada la exclusividad de la producción argentina. Pero para eso, subrayó, hay que trabajar en la competitividad y los costos de la industria local.

La inversión y el RIGI

Sobre el ingreso de la inversión al RIGI, Sibilla aclaró que la decisión de instalar una nueva plataforma en Santa Isabel ya estaba tomada antes de que se sancionara el régimen de incentivos, al que la industria automotriz adhirió a través del rubro tecnología (no estaba incluida originalmente). De todos modos, el presidente de Renault dijo que harán la presentación para sumarse al régimen porque la nueva plataforma está preparada para producir vehículos híbridos. “Estamos trabajando para aplicar”, señaló.

“La pick up puede ser híbrida”, señaló Pedrucci y subrayó el dato de que solo se producirá en la Argentina por el momento. La especialización de la planta de Santa Isabel en vehículos utilitarios exclusivos en la región y la búsqueda de un perfil exportador son las dos transformaciones más importantes para la nueva etapa de Renault en el país, dijo.

En Santa Isabel, Renault fabrica hoy los modelos Sandero, Logan, Stepway y Kangoo. Además, en otra línea de montaje, produce las pick ups medianas Renault Alaskan y Nissan Frontier, fruto de su alianza con la automotriz japonesa Nissan.

La planta tiene una capacidad instalada de 150.000 unidades anuales y la incorporación de la nueva pick up no implicará por el momento cambios en cuanto a la producción del Sandero, Logan y Stepway, aclaró Sibilla, aunque admitió que la fábrica se orientará en el mediano plazo hacia los vehículos comerciales.

Consultados sobre si la pick up compacta tendrá una versión con otra marca, por el proyecto que tiene Nissan de producir un modelo mellizo -tal como ocurre con las Frontier y Alaskan-, los ejecutivos dijeron que por ahora será solo de Renault.

Pedrucci y Sibilla destacaron el valor de la inversión conseguida para la fábrica de Córdoba dentro de la “carrera de proyectos” a la que se enfrentan todas las filiales hasta lograr la aprobación final de la casa matriz. El proceso, explicaron, llevó cuatro años de negociaciones y se terminó de destrabar hace poco más de un mes.

