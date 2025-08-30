Renault Koleos 2026: el nuevo SUV que desafía el segmento con tecnología e hibridación

El lanzamiento del nuevo Renault Koleos 2026 marca un hito significativo para la marca en Argentina, integrándose al ambicioso programa Renault International Game Plan 2027, que prevé una inversión global de 3.000 millones de euros para introducir ocho nuevos modelos fuera de Europa. Definido por Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, como un auto que "está dos generaciones por delante de los modelos del mercado actual", el Koleos se posiciona como el modelo internacional más equipado de la marca. Este D-SUV de cinco plazas, que ya tiene una historia de 16 años y más de 8.000 unidades vendidas en el país, promete una renovación completa con un enfoque moderno y tecnológico.

Diseño, Dimensiones y Origen Proveniente de Corea del Sur, el Koleos 2026 presenta un diseño completamente renovado. Mide 4,78 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2,82 metros, dimensiones que lo acercan a algunos SUVs medianos. El diseño prioriza una configuración de dos filas de asientos con confort para cinco pasajeros, en lugar de una tercera fila que restaría comodidad. La capacidad del baúl es destacable, ofreciendo 574 litros en su configuración estándar, expandible a 1.990 litros al rebatir la segunda fila de asientos.

El nuevo Koleos se basa en el Geely Manjaro, compartiendo la plataforma modular CMA utilizada por modelos de Volvo como el XC40 y C40, lo que le confiere una robusta estructura y un equipamiento de seguridad distinguido. Renault aplicó retoques de diseño exterior, como una parrilla con patrón de rombos tridimensional y paragolpes deportivos, además de llantas de aleación y un rediseño del pilar C, para alinearlo con su nueva filosofía estética.

Versiones y Motorizaciones El Koleos se comercializa en Argentina en dos versiones:

Techno: La versión de entrada de gama, equipada con un motor naftero 2.0 litros turbo de 4 cilindros. Este propulsor entrega 235 CV de potencia y 350 Nm de torque, asociado a una caja automática de 8 velocidades y tracción integral inteligente 4WD.

Esprit Alpine Full-Hybrid E-Tech: La versión tope de gama, que introduce la configuración electrificada Full Hybrid no enchufable. Combina un motor de combustión interna 1.5 litros turbo de 144 CV con dos motores eléctricos que suman 136 CV, para una potencia total de 245 CV y 320 Nm de torque. La batería es de 1.64 kWh y 316 V. Este modelo ofrece tracción delantera (2WD) y puede alcanzar los 1.000 km de autonomía, permitiendo hasta un 75% de conducción urbana en modo eléctrico.

Tecnología Interior y Conectividad El gran diferencial del nuevo Koleos es su propuesta de equipamiento interior, destacada por su triple pantalla denominada OpenR. Esta superficie combina tres pantallas individuales de 12,3 pulgadas cada una: una para el instrumental, otra central para el sistema multimedia y, como novedad, una pantalla exclusiva para el acompañante. Esta última permite conectividad y acceso a canales de streaming sin afectar la concentración del conductor, quien ve la pantalla en negro desde su ángulo.

Otros elementos tecnológicos incluyen:

Head-up Display (HUD) que proyecta información en el parabrisas.

Sistema de sonido Premium Bose con 10 altavoces y cancelación activa de ruido en la versión Esprit Alpine, contribuyendo a una excelente insonorización.

Climatizador automático trizona, con control de temperatura para la segunda fila de asientos.

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, asientos traseros calefaccionados y volante calefaccionado.

Techo panorámico con apertura eléctrica.

En cuanto a la conectividad, el Koleos es un auto conectado que permite actualizar software y monitorear su funcionamiento. La aplicación My Koleos ofrece funcionalidades avanzadas como Llave Digital, permitiendo usar el celular como llave y compartirla con otras personas, además de encendido remoto, geolocalización de la unidad y control del climatizador a distancia. El sistema OpenR es compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®. Sin embargo, el vehículo no cuenta con un paquete de datos integrado, por lo que requiere la conexión de internet del celular o Wi-Fi para funciones de streaming.

Seguridad Avanzada (ADAS) La seguridad es una prioridad con 29 Asistencias a la Conducción (ADAS). Entre ellas se destacan:

Active Driver Assist, que combina centrado de carril con control de crucero adaptativo, ofreciendo conducción semiautónoma de nivel 2 en autopistas.

Cámara 540° con chasis transparente, que permite ver todo alrededor del auto, incluso los bajos de la carrocería.

Frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, con detección de peatones y ciclistas.

Asistente de maniobra evasiva (EMA), que amplifica la capacidad de dirección para evitar colisiones.

Asistente de estacionamiento autónomo.

7 airbags, incluyendo frontales, laterales, de cortina y de rodilla.

Alerta de punto ciego (BSW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), y asistencia de mantenimiento de carril (LKA).

Precios y Disponibilidad La preventa del Renault Koleos comenzó en Argentina a través de Renault Store. Los precios iniciales son:

Renault Koleos Techno (naftera): $74.300.000.

Renault Koleos Esprit Alpine Full-Hybrid E-Tech: $79.900.000.

La preventa se extiende hasta el 16 de septiembre, tras lo cual se lanzará en la red de concesionarios. El vehículo cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

COMUNICADO DE RENAULT ARGENTINA

LLEGA A LA ARGENTINA EL NUEVO RENAULT KOLEOS CON PREVENTA EXCLUSIVA

Renault presenta en Argentina el nuevo Renault Koleos, disponible en dos versiones: la versión esprit Alpine con tecnología full hybrid E-Tech y la versión Techno 4WD (motor naftero 2.0 turbo).

Con más de 8.000 unidades vendidas desde su llegada en 2009, Koleos evoluciona por completo en diseño, tecnología, seguridad y confort.

La preventa se realiza de forma exclusiva a través de Renault Store desde el 28 de agosto y hasta agotar stock de unidades.

Renault Argentina lanza la preventa del nuevo Renault Koleos, el SUV que marca un nuevo hito para la marca en el país. Tras 16 años de historia local y más de 8.000 unidades vendidas, esta nueva generación – que incluye una nueva versión full híbrida autorecargable- llega con un diseño completamente renovado, más seguro y con mayor tecnología que redefine la experiencia digital y el entretenimiento a bordo, garantizando una experiencia personalizada, eficiente y segura.

Con esta incorporación, Argentina se convierte en el tercer país en la región en presentar el modelo, como parte del despliegue del Renault International Game Plan 2027, que contempla una inversión global de 3.000 millones de euros para el lanzamiento de ocho nuevos modelos fuera de Europa.

Dentro de esta estrategia ya se concretó el lanzamiento local de Renault Kardian, y se proyectan nuevos hitos como la llegada de Renault Boreal en 2026 y de la futura pick-up de media tonelada que se fabricará en Fábrica Santa Isabel.

Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, afirmó: "Koleos forma parte de la historia reciente de Renault en Argentina. Con más de 16 años de presencia y más de 8.000 unidades comercializadas en el país, esta nueva generación llega para renovar nuestra propuesta en el segmento D SUV con una mirada moderna, tecnológica y cada vez más alineada a las expectativas de nuestros clientes. Además, se trata del primer modelo de la marca en incorporar una versión full híbrida en el mercado local, lo que representa un nuevo paso firme en el proceso de transformación que venimos llevando adelante en los últimos años, con foco en la innovación, la sostenibilidad y la evolución de nuestra gama de productos."

Valentina Solari, Directora Comercial de Renault Argentina, agregó: "La llegada del nuevo Renault Koleos es otra demostración de la ejecución de nuestra estrategia en uno de los segmentos más exclusivos de la industria, donde las marcas exhiben su máximo saber hacer. En este sentido, el nuevo Renault Koleos ostenta una combinación superadora de sofisticación, conectividad, tecnología avanzada y experiencia de manejo. Su destacado avance en diseño, tecnología y confort refuerza nuestra ambición de seguir creciendo en el universo SUV con la esta máxima expresión de la marca, que potencia nuestra presencia en este segmento. La preventa se enmarca en una etapa clave para Renault en la Región, impulsada por el Renault International Game Plan 2027, que además de los recientes lanzamientos y revelaciones como Renault Kardian, Boreal y el nuevo Renault Koleos, sigue mostrando la ejecución del plan que continúa con el desarrollo local de la futura pick-up de media tonelada, que se fabricará en nuestra planta de Santa Isabel a partir del 2026.”

PREVENTA EXCLUSIVA A TRAVÉS DE RENAULT STORE

Desde el 28 de agosto, nuevo Renault Koleos estará disponible en preventa online a través de Renault Store. Se ofrecerán unidades limitadas, en dos versiones:

esprit Alpine full hybrid E-Tech: equipada con tecnología híbrida autorecargable (HEV), disponible en preventa a partir de $79.900.000

techno: con motorización naftera turbo 2.0L y tecnología 4WD, disponible en preventa desde $74.300.000

SOBRE NUEVO RENAULT KOLEOS

Nuevo Renault Koleos refleja el ADN de la nueva generación de productos de Renault en sintonía con la estrategia de transición del volumen al valor impulsada por el plan Renaulution y con un modelo que ya tiene mucha historia en nuestro mercado.

Con una propuesta que combina sofisticación, eficiencia energética, tecnología inteligente y máxima seguridad, nuevo Renault Koleos se presenta como un SUV de gran tamaño que marca el debut de la motorización full híbrida en el portafolio de la marca para el segmento D en Argentina, disponible en una de sus dos versiones.

Este nuevo modelo llegará en dos versiones: techno, equipada con motor turboalimentado y tecnología 4WD, y la esprit Alpine full hybrid E-Tech, con tecnología híbrida autorecargable (HEV), que redefine lo que significa moverse con estilo, poder y eficiencia.

EVOLUCIÓN TOTAL: DISEÑO EXTERIOR IMPONENTE CON TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA

El diseño exterior es un gran factor de diferenciación en su segmento, y expresa solidez, valor percibido, tecnología incorporada y con un carácter premium que se refleja en cada detalle.

Con una carrocería imponente de 4,78 metros de largo, distancia entre ejes de 2,82 metros y una cabina insonorizada, nueva Renault Koleos ofrece un habitáculo amplio y sofisticado, con materiales de alta calidad, iluminación ambiental personalizable y acabados exclusivos según versión. En la segunda fila, cuenta con uno de los mejores niveles de amplitud, alcanzando los 320 mm de espacio para las rodillas, uno de los más generosos de su segmento, mientras que el baúl ofrece una capacidad de hasta 574 litros ampliables hasta los 1.990 litros de capacidad con asientos rebatidos.

El sistema de climatización de triple zona, los asientos delanteros ventilados y delanteros y traseros calefaccionados, el techo panorámico y 4 puertos USB (3 C y 1 convencional), aseguran una experiencia cómoda para todos los ocupantes.

En la versión esprit Alpine full hybrid E-Tech, Renault se inspira en los códigos de diseño de la marca Alpine e incorpora: techo bitono, acabado de pintura satinado, detalles en color azul en puertas, paragolpes y en la parrilla frontal. Esta versión afirma su carácter exclusivo con sus llantas diamantadas y oscurecidas de 20”. En su interior se destaca por sus asientos con diseño y materiales exclusivos e insignia esprit Alpine.

VERSION esprit Alpine full hybrid E-Tech: TECNOLOGÍA HÍBRIDA RENAULT

La versión esprit Alpine full hybrid E-Tech viene equipada con un tren motriz que combina el motor turbo de 1.5 litros, dos motores eléctricos, una transmisión automática DHT Pro y una batería de ion-litio de 1,64 kWh, para ofrecer una conducción ágil, silenciosa y sorprendentemente eficiente. Esta estructura le permite entregar 245 CV (320Nm) combinando un motor de combustión de 144 CV (230Nm) y dos motores eléctricos que suman 136CV, con una respuesta inmediata y la sensación de aceleración similar a la de un vehículo eléctrico, especialmente en la conducción urbana.

Gracias a su gestión energética optimizada, el nuevo Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech es capaz de recorrer hasta 75% de conducción eléctrica en ciudad, sin necesidad de recarga externa, ni infraestructura de carga.

VERSION TECHNO: FUERZA TOTAL Y DOMINIO EN CUALQUIER TERRENO

La versión Techno, en tanto, está orientada a quienes buscan un alto desempeño y espíritu aventurero, e incorpora tracción integral para un mayor rendimiento en todo tipo de terrenos.

Equipa un motor turboalimentado de 2.0L de 235CV (350Nm), asociado a una caja automática de doble embrague de ocho velocidades (8AT) y un sistema inteligente de tracción 4WD, ofreciendo estabilidad, agarre y confianza tanto en carretera como fuera del asfalto.

UN ESPACIO CONECTADO, INMERSIVO E INTUITIVO

En ambas versiones, el espacio interior del nuevo Renault Koleos fue concebido con un ecosistema digital de última generación. Su pantalla panorámica Open’R, compuesta por tres paneles de 12,3” de alta resolución, ofrece una experiencia inmersiva para conductor, copiloto y pasajeros, con acceso a navegación, datos del vehículo y de plataformas de streaming además de la compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto®.

La experiencia se complementa con funciones como el control por gestos, que permite ajustar volumen o configuraciones sin tocar botones, visualización de cámaras en tiempo real y actualizaciones remotas del sistema (FOTA), que mantienen el software siempre al día sin necesidad de ir a un concesionario Renault.

En su versión esprit Alpine full hybrid E-Tech, Koleos incorpora además un sistema de sonido Bose® con 10 altavoces y cancelación activa de ruido, que transforma cada trayecto en una experiencia envolvente y silenciosa.

INICIATIVA GLOBAL “HUMAN FIRST PROGRAM”

El nuevo Renault Koleos se destaca por incorporar hasta 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), diseñados para ofrecer una experiencia de conducción más segura, intuitiva y confiable.

Entre sus principales innovaciones se encuentra el sistema de estacionamiento autónomo, capaz de maniobrar de forma automática en espacios paralelos, perpendiculares o en diagonal. También incluye conducción autónoma de nivel 2 en autopistas, que ayuda a mantener el vehículo en su carril, regula la distancia con el vehículo de adelante y asiste en cambios de carril, brindando una experiencia de manejo más relajada en largos trayectos.

En cuanto a seguridad activa, el nuevo Renault Koleos también incorpora frenado autónomo de emergencia tanto delantero como trasero, asistente de maniobra evasiva para evitar colisiones mediante maniobras rápidas y seguras, y asistente de mantenimiento de carril para impedir salidas involuntarias.

Una de las innovaciones más destacadas es que incorpora una cámara de visión 540° con chasis transparente, que permite al conductor ver lo que ocurre alrededor y debajo del vehículo, facilitando el control en maniobras y terrenos difíciles.

Estas tecnologías, reforzadas por un chasis de alta resistencia y siete airbags, posicionan nuevo Renault Koleos como uno de los SUV más seguros del mercado, ideal para todo tipo de trayectos.

CONFORT ACÚSTICO SUPERIOR

La versión Renault Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech ofrece una experiencia de conducción silenciosa y placentera gracias a su diseño orientado al confort acústico. Incorpora vidrios acústicos que contienen una película especial para parabrisas y ventanas delanteras, además de un mayor grosor del vidrio en las puertas traseras, lo que mejora notablemente la aislación del ruido exterior.

Asimismo, se destaca como el único SUV de su clase con un sistema de Cancelación Activa de Ruido (ANC), disponible en la versión esprit Alpine, que combina 10 altavoces Bose® con 3 micrófonos ANC para eliminar los sonidos indeseados, creando un entorno más silencioso dentro del habitáculo.

COLORES DISPONIBLES

En nuevo Renault Koleos techno: cobre mineral (color exclusivo de la versión), blanco universal y gris metálico.

En nuevo Renault Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech: gris urbano satinado (color exclusivo de la versión), gris metálico y blanco universal.

SERVICIOS CONECTADOS

El lanzamiento de este modelo marca la continuidad de la estrategia de Servicios Conectados de la marca en Argentina, ofreciendo una experiencia digital más completa, intuitiva y personalizada a través de la App My Koleos. Gracias a esta nueva plataforma, los usuarios podrán tener a su alcance la información de su vehículo y disfrutar de funciones avanzadas como llave digital, encendido remoto, acceso a la ubicación del vehículo, control del climatizador, así como apertura y cierre remoto de ventanas y puertas.

NUEVO RENAULT KOLEOS FULL HYBRID E-TECH

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tipo de combustible: nafta.

Cilindrada: 1.499 cm3

Potencia máxima combinada: 245 CV

Torque máximo combinado: 320Nm

Transmisión: Dual Hybrid Transmission (DHT).

Tipo de electrificación: full hybrid auto-recargable.

Batería: iones de litio de 316v (capacidad 1,64 kWh).

Capacidad de baúl: 545 litros.

Capacidad de baúl con asientos rebatidos: 1.961 litros.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

Sistema openR con 3 pantallas de 12,3” (instrumental, central y pasajero)

Head-up Display (HUD)

Sistema de audio premium BOSE con 10 altavoces y cancelación activa de ruido

Climatizador automático trizona

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados

Asientos traseros calefaccionados

Volante calefaccionado con costuras esprit Alpine

Techo panorámico con apertura eléctrica

Tapizado de gamuza premium suave con bordado esprit Alpine

Llantas de 20” bitono diamantadas y oscurecidas

5 modos de manejo (ECO, Normal, Sport, Smart, Snow)

SEGURIDAD

7 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 1 far-side)

Active driver assist

Cambio de carril automático

Head-up display con realidad aumentada

Aviso de colisión frontal (FCW)

Asistente de arranque en pendiente (HSA)

Control crucero adaptativo inteligente

Limitador de velocidad

Función de chasis transparente

Sensores de estacionamiento delanteros

Sensores de estacionamiento traseros

Sensores de estacionamiento laterales

Asistente de estacionamiento autónomo

Cámara de visión trasera

Cámara panorámica 360° 3D con detección de movimiento

Frenado autónomo de emergencia en intersección

Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas (AEBS)

Ajuste automático de luces altas y bajas (AHLB)

Alerta de punto ciego (BSW)

Asistencia de maniobra evasiva (EMA)

Detección frontal con asistencia de mantenimiento de carril de emergencia (E-LKA)

Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA)

Alerta de salida de carril (LDW)

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

Frenado de emergencia multicolisión

Alerta de salida segura de pasajeros (OSE)

Frenado autónomo de emergencia trasero (RAEBS)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Frenado autónomo de tráfico cruzado trasero

Detección trasera con asistencia de mantenimiento de carril de emergencia

NUEVO RENAULT KOLEOS TECHNO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tipo de combustible: nafta.

Cilindrada: 1.969 cm3

Potencia máxima combinada: 235 CV

Torque máximo combinado: 350Nm

Tracción 4WD

Transmisión automática doble embrague - 8 velocidades

Capacidad de baúl: 574 litros.

Capacidad de baúl con asientos rebatidos: 1.990 litros.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

Sistema openR con 3 pantallas de 12,3” (instrumental, central y pasajero)

Sistema de audio con 8 parlantes

Climatizador automático trizona

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados

Asientos traseros calefaccionados

Techo panorámico con apertura eléctrica

Llantas de alumínio 19'' diamantadas

6 modos de manejo (ECO, Normal, Sport, Smart, Snow, Off-road)

SEGURIDAD