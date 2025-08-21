actualizado
Renault lanzó en Argentina el nuevo Kardian 2025: más tecnología, seguridad y conectividad
El SUV compacto de la marca francesa llega renovado con mejoras en diseño, equipamiento y servicios digitales. La gama suma la versión Iconic 200 EDC, que reemplaza a la Premiere Edition.
Renault presentó en Argentina la actualización del Kardian, su SUV del segmento B, que incorpora mejoras en tecnología, seguridad y confort. Con este lanzamiento, el modelo recibe su primera renovación tras casi un año en el mercado y suma la variante Iconic 200 EDC, en reemplazo de la Premiere Edition.
Novedades principales
- Tecnología y conectividad: toda la gama adopta una nueva pantalla multimedia táctil de 10,1” con sistema operativo OpenR Link, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. La versión Iconic agrega dos puertos USB-C, cargador inalámbrico y un tablero digital de 10,2”, mientras que las demás mantienen el clúster de 7”.
- Servicios conectados: por primera vez, el Kardian incluye la app My Renault (solo en Iconic). Permite geolocalizar el vehículo, consultar nivel de combustible, autonomía, alertas de mantenimiento e incluso encender luces o bocina de manera remota. Este servicio será gratuito durante tres años.
- Seguridad: a los 13 sistemas de asistencia a la conducción ya presentes se suman dos funciones clave:
- Luces automáticas altas y bajas (solo en Iconic).
- Frenado autónomo de emergencia (AEBS) con detección de peatones y ciclistas.
- Diseño interior: la versión Iconic incorpora tapizados de cuero y una terminación más refinada en consola y puertas.
Motorizaciones
La oferta mecánica se mantiene:
- Evolution 156 MT: motor 1.6 atmosférico de 115 CV, caja manual de 5 marchas.
- Evolution 200 EDC / Iconic 200 EDC: motor 1.0 turbo de 120 CV con caja automática de doble embrague de 6 velocidades.
Gama y precios del Renault Kardian MY25 en Argentina
|Versión
|Motor
|Caja
|Precio (ARS)
|Evolution 156 MT
|1.6 16v – 115 CV
|Manual 5
|$30.400.000
|Evolution 200 EDC
|1.0 turbo – 120 CV
|Automática 6 DCT
|$34.010.000
|Iconic 200 EDC
|1.0 turbo – 120 CV
|Automática 6 DCT
|$37.290.000
La financiación se ofrece a través de Mobilize Financial Services, con crédito a tasa 0% hasta $13.000.000. El modelo cuenta con garantía de tres años o 100.000 km.