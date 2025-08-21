Renault lanzó en Argentina el nuevo Kardian 2025: más tecnología, seguridad y conectividad

Renault presentó en Argentina la actualización del Kardian, su SUV del segmento B, que incorpora mejoras en tecnología, seguridad y confort. Con este lanzamiento, el modelo recibe su primera renovación tras casi un año en el mercado y suma la variante Iconic 200 EDC, en reemplazo de la Premiere Edition.

Novedades principales

Tecnología y conectividad: toda la gama adopta una nueva pantalla multimedia táctil de 10,1” con sistema operativo OpenR Link, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. La versión Iconic agrega dos puertos USB-C, cargador inalámbrico y un tablero digital de 10,2”, mientras que las demás mantienen el clúster de 7”.

Servicios conectados: por primera vez, el Kardian incluye la app My Renault (solo en Iconic). Permite geolocalizar el vehículo, consultar nivel de combustible, autonomía, alertas de mantenimiento e incluso encender luces o bocina de manera remota. Este servicio será gratuito durante tres años.

Seguridad: a los 13 sistemas de asistencia a la conducción ya presentes se suman dos funciones clave: Luces automáticas altas y bajas (solo en Iconic). Frenado autónomo de emergencia (AEBS) con detección de peatones y ciclistas.

Diseño interior: la versión Iconic incorpora tapizados de cuero y una terminación más refinada en consola y puertas.

Motorizaciones

La oferta mecánica se mantiene:

Evolution 156 MT: motor 1.6 atmosférico de 115 CV, caja manual de 5 marchas.

Evolution 200 EDC / Iconic 200 EDC: motor 1.0 turbo de 120 CV con caja automática de doble embrague de 6 velocidades.

Gama y precios del Renault Kardian MY25 en Argentina

Versión Motor Caja Precio (ARS) Evolution 156 MT 1.6 16v – 115 CV Manual 5 $30.400.000 Evolution 200 EDC 1.0 turbo – 120 CV Automática 6 DCT $34.010.000 Iconic 200 EDC 1.0 turbo – 120 CV Automática 6 DCT $37.290.000

La financiación se ofrece a través de Mobilize Financial Services, con crédito a tasa 0% hasta $13.000.000. El modelo cuenta con garantía de tres años o 100.000 km.