Renault lanzó en Argentina el nuevo Koleos con versiones naftera e híbrida

Renault Argentina presentó oficialmente la nueva generación del Koleos, su SUV del segmento mediano, que ya está disponible en los concesionarios de todo el país. El modelo llega con un rediseño integral, mayor equipamiento y la novedad de contar, por primera vez, con una variante híbrida autorecargable en el mercado local.

El lanzamiento se realizó en el Faena Art Center de Buenos Aires, elegido como escenario para destacar la propuesta de innovación y sofisticación que busca transmitir la marca francesa.

El nuevo Koleos se ofrece en dos opciones:

Techno, con motor turbo naftero 2.0 litros de 235 CV, transmisión automática de 8 marchas y tracción integral.

Esprit Alpine E-Tech full hybrid, que combina un motor 1.5 turbo con dos propulsores eléctricos para alcanzar 245 CV en conjunto. Esta versión puede circular hasta un 75% del tiempo en modo eléctrico en ciudad, sin necesidad de carga externa.

En dimensiones, el modelo creció hasta los 4,78 metros de largo y ofrece un baúl de 574 litros (ampliable a casi 2.000 litros con los asientos rebatidos). El habitáculo incluye techo panorámico, climatización de triple zona, iluminación ambiental configurable y terminaciones con materiales de mayor calidad percibida.

En tecnología, el Koleos incorpora el sistema Open’R con tres pantallas de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, control por gestos y actualizaciones de software a distancia. La versión híbrida agrega sistema de audio Bose con 10 parlantes y cancelación activa de ruido.

La seguridad está respaldada por hasta 29 asistencias a la conducción (ADAS), incluyendo conducción autónoma de nivel 2 en autopistas, cámara de 540° con visión de “chasis transparente”, estacionamiento automático y frenado autónomo de emergencia.

Tras agotar en pocos días las 100 unidades de preventa, el modelo ya está disponible en la red de concesionarios. Los precios de lanzamiento son los siguientes:

Koleos Techno: desde $77.900.000

Koleos Esprit Alpine E-Tech full hybrid: desde $85.900.000

Además, durante septiembre, Mobilize Financial Services ofrece planes de financiación de hasta $15.000.000 en 18 cuotas con una tasa del 19,9% TNA.

Características principales