Renault presentó el nuevo Kwid E-Tech 2026: rediseño total y más tecnología

Renault amplió su gama eléctrica con el lanzamiento en Brasil del nuevo Kwid E-Tech 2026, una evolución profunda del compacto urbano que la marca presentó originalmente en 2022. El modelo se renueva por completo en estética, tecnología y seguridad, manteniendo su filosofía de movilidad accesible y libre de emisiones.

Con un precio inicial de 99.990 reales, el Kwid E-Tech se mantiene como el vehículo eléctrico más económico del mercado brasileño. En Argentina, donde aún se comercializa la versión anterior, se espera su llegada durante 2025.

Nuevo diseño y más presencia visual

El Kwid E-Tech 2026 adopta una imagen más moderna inspirada en el Dacia Spring. La parte frontal estrena doble grupo óptico con luces diurnas LED y una parrilla cerrada, mientras que la trasera incorpora nuevas ópticas unidas por una moldura oscura. Solo el techo se conserva del modelo previo.

Interior digital y más confortable

El habitáculo fue completamente rediseñado con un panel de líneas horizontales que combina un tablero digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia central de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica. Incluye el nuevo selector e-shifter táctil para la transmisión y un baúl de 290 litros, que se complementa con 33 litros adicionales en pequeños compartimentos.

Mayor seguridad activa y pasiva

El nuevo Kwid suma 11 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos:

Frenado automático de emergencia

Asistente de mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales de velocidad Además, equipa seis airbags (frontales, laterales y de cortina).

Rendimiento y autonomía

Mantiene su configuración urbana con un motor eléctrico de 65 CV (48 kW), capaz de acelerar de 0 a 50 km/h en 4,1 segundos. Su batería de 26,8 kWh ofrece una autonomía mínima de 180 kilómetros.

El sistema admite carga doméstica a 220 V, que permite pasar del 20 al 80% en menos de 9 horas, o carga rápida, que reduce ese tiempo a unos 45 minutos. Además, incorpora el modo “B” de conducción, que intensifica el frenado regenerativo para recuperar energía en desaceleraciones.

Comparativo: Nuevo Kwid E-Tech 2026 vs. generación anterior