Revolución aérea: autos voladores chinos reciben luz verde

El “Land Aircraft Carrier”, un innovador auto volador totalmente eléctrico desarrollado por la compañía china XPENG AEROHT, recibió este miércoles un permiso especial de vuelo en Ras Al Khaimah, el emirato más septentrional de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Este hito marca un avance significativo en la concepción y la aplicación de la movilidad aérea personal.

La ceremonia de certificación contó con la presencia de figuras destacadas, incluyendo al jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, gobernante de Ras Al Khaimah y miembro del Consejo Supremo de EAU, y Zhang Yiming, embajador de China en EAU. Zhao Deli, el fundador de XPENG AEROHT, fue quien recibió este permiso especial y subrayó que el entorno de innovación abierto de EAU es la plataforma ideal para validar la tecnología de los autos voladores.

Este vehículo de vanguardia se caracteriza por ser completamente eléctrico y está equipado con una gran pantalla y un sistema de control de una sola palanca. Ofrece la flexibilidad de ser operado tanto en modo automático como en modo manual. Además, sus avanzados sistemas de control de vuelo refuerzan la seguridad operativa, mientras que su reducido nivel de ruido y sus características amigables con el medio ambiente lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones urbanas.

Durante el evento, la Autoridad de Transporte de Ras Al Khaimah firmó un memorando de entendimiento estratégico con XPENG AEROHT. Este acuerdo busca colaborar en la certificación de pruebas de vuelo y la implementación en diversos escenarios, promoviendo el uso de autos voladores en áreas como el transporte gubernamental, el turismo y las operaciones de rescate de emergencia. Esmaeel Al Blooshi, director general de la autoridad de transporte, resaltó que la integración de esta tecnología china de vehículos voladores mejora la posición de EAU en la movilidad inteligente global y en el transporte bajo en carbono, sirviendo como un valioso ejemplo para toda la región de Oriente Medio.