Royal Enfield presentó en Argentina la GRR 450

Royal Enfield lanzó en Argentina la GRR 450, una roadster de gama media que se suma a la oferta de la marca en el país. El modelo está impulsado por el motor Sherpa de 452 cc, monocilíndrico, DOHC y refrigerado por líquido, capaz de entregar 40 caballos de fuerza y 40 Nm de torque. Este propulsor está asociado a una caja de seis velocidades con embrague asistido y antirrebote, lo que asegura un comportamiento más seguro en ciudad y ruta.

El chasis tubular de doble barra, la horquilla delantera de 43 mm y los neumáticos de 17 pulgadas permiten un manejo estable y ágil en distintos escenarios. En cuanto al diseño, la GRR 450 presenta líneas limpias, faro delantero LED, asiento escalonado y un tanque de 11 litros.

Entre sus prestaciones tecnológicas se destacan el acelerador electrónico con modos Eco y Performance, y en la versión completa, el Tripper Dash: una pantalla TFT de 4 pulgadas con navegación Google Maps, registro de rutas GPX, conectividad para música, clima y datos de la moto. Como complemento, la marca ofrece el sistema opcional Wingman, que conecta al usuario con la red de asistencia de Royal Enfield.

La moto se ofrece en seis colores (Smoke Silver, Peix Bronze, Gold Dip, Yellow Ribbon, Brava Blue y Playa Black) y cuenta con una línea de accesorios originales inspirados en el flat track, que incluye protectores de motor, alforjas, asientos urbanos y la campera Crossroader certificada CE.

Distribuida por el Grupo Simpa, la GRR 450 se comercializa en Argentina a partir de $10.300.000. La financiación contempla hasta 12 cuotas sin interés o planes en UVA a tasa 0, y la unidad está incluida en el programa Borderless Warranty, que brinda cobertura en más de 70 países y 3.000 centros de servicio.

Características principales de la Royal Enfield GRR 450