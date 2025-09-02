Según el Gobierno, la distribución de patentes 0 km ya está regularizada

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), organismo dependiente de la Secretaría de Justicia, anunció que la distribución de chapas patente para vehículos 0 km se encuentra completamente normalizada en todo el territorio nacional. De esta manera, los autos recientemente inscriptos pueden circular de inmediato con su documentación en regla.

Desde los registros seccionales se garantiza que, en un plazo no mayor a 48 horas, los propietarios reciben la confirmación de disponibilidad de sus chapas. Además, cada ciudadano puede consultar el estado del trámite a través de la web oficial del organismo, mientras que las fuerzas de seguridad ya fueron notificadas para reforzar los controles correspondientes.

El proceso de normalización se alcanzó tras una reforma integral que contempló la incorporación de proveedores privados mediante licitaciones, la ampliación de la capacidad logística y un esquema de distribución renovado. Estos cambios permitieron superar los faltantes que habían afectado al sistema en los últimos años.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, recordó que en 2023 el mecanismo de provisión había colapsado a causa de la crisis económica, las restricciones a las importaciones y la dependencia de un único proveedor estatal. «Con esta gestión se implementó una reforma de fondo: incorporamos proveedores privados mediante licitaciones, optimizamos la logística y diseñamos un esquema de distribución que puso fin a la falta de chapas», explicó.

Según datos oficiales, la reestructuración acompaña la recuperación del mercado automotor. Durante el primer semestre de 2025 se alcanzó un récord de ventas de vehículos 0 km, con los niveles más altos desde 2018.