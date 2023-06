Si llega la ola de frio a Córdoba, ¿Qué anticongelante le pongo a mi coche?

Dentro de un motor, se produce el movimiento del pistón dentro del cilindro o camisa, así como al giro del cigüeñal sobre su apoyo y los componentes internos del motor experimentan rozamientos que, a su vez, generan calor y desgaste. Estos efectos pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento del motor, disminuyendo su rendimiento e incluso ocasionando averías graves si no se dispone de un sistema de refrigeración adecuado. Por lo tanto, es crucial contar con un sistema de refrigeración eficiente que pueda disipar el calor y mantener la temperatura dentro de los límites óptimos.

Una de las formas de controlar la temperatura del motor es utilizando un anticongelante-refrigerante recomendado por los fabricantes de vehículos. El anticongelante no solo ayuda a evitar la congelación del líquido en condiciones de bajas temperaturas, sino que también mejora la capacidad de disipación del calor, evita la corrosión y protege el sistema de refrigeración en general.

Sin embargo, al elegir el anticongelante adecuado, no es suficiente confiar únicamente en el color del producto. Aunque los colores de los anticongelantes, como verde, naranja, amarillo, azul o rosa, pueden variar, no existe un estándar universal para su identificación. Cada fabricante puede utilizar un código de colores diferente, por lo que no se debe basar únicamente en el color para seleccionar el anticongelante correcto.

Es importante tener en cuenta que la temperatura de congelación del anticongelante está relacionada con la concentración de etilenglicol, el componente principal del anticongelante. Por ejemplo, una mezcla con un 10% de etilenglicol puede utilizarse en temperaturas que oscilan entre -4°C y 102°C, mientras que una concentración del 25% permite su uso en rangos de -12,5°C a 103°C. La concentración máxima de etilenglicol es del 50%, lo que permite su funcionamiento en temperaturas que van desde -37°C hasta 108°C.

En la actualidad, existen diferentes tipos de anticongelantes en el mercado, como G11, G12, G12+, G12++ y G13. El color del anticongelante es la clave principal para saber si un producto es adecuado o no para rellenar el radiador del coche.

Las principales diferencias:

G11 generalmente se refiere al anticongelante azul, que ya no estaba en uso y se usó ampliamente en motores hasta la década de 1990. Por lo general, es adecuado para sistemas de refrigeración con soldadura de cobre/plomo;

G12, G12+ y G12++ representan, desde finales de los años 90, la evolución del anticongelante (a base de etilenglicol, como el G11, pero sin silicatos ni fosfatos y con una duración más prolongada. Generalmente se reconoce por el color rojo ( G12) o rosa brillante (G12+ y G12++);

La designación de anticongelante G13 es el último estándar desde 2008 entre los productos anticongelantes a base de glicerina en lugar de etilenglicol. Es reconocible por el color lila o morado en los sistemas de refrigeración modernos. Si bien generalmente es compatible con versiones anteriores de otros estándares (G12 y G11), en el caso de radiadores muy antiguos diseñados para anticongelantes orgánicos OTA, es preferible no usar líquido G13.

Es importante mencionar que al rellenar el anticongelante, ya sea en el vaso de expansión o según las indicaciones del manual del vehículo, se debe utilizar el mismo tipo y marca de anticongelante recomendado por el fabricante. Si no es posible obtener el mismo anticongelante, se debe tener en cuenta que no se deben mezclar anticongelantes orgánicos e inorgánicos, ni mezclarlos con un anticongelante híbrido.