Toyota pospone el Yaris Cross: los motivos detrás del retraso

Toyota confirmó que el debut del Yaris Cross en la región no se realizará en la fecha prevista originalmente. La compañía informó que el lanzamiento de su nuevo SUV de entrada quedó suspendido tras el temporal que, el 22 de septiembre, provocó serios destrozos en su planta de motores ubicada en Porto Feliz, a 130 kilómetros de San Pablo.

Las instalaciones sufrieron daños considerables: parte del techo fue arrancado por los vientos, las estructuras metálicas se vieron afectadas y algunos vehículos terminaron volcados en el estacionamiento. Además, diez trabajadores resultaron con heridas leves, aunque todos fueron atendidos y evolucionan favorablemente.

La fábrica de Porto Feliz tiene un rol clave en la producción regional, ya que abastece con impulsores a modelos como Corolla y Corolla Cross. Por eso, la automotriz decidió suspender el cronograma de presentación del Yaris Cross y mantener cerrado el predio hasta que se completen las pericias y las tareas de reparación.

En un comunicado, Toyota aseguró que la seguridad de sus colaboradores es la prioridad y que brindará apoyo a quienes se vieron afectados. También adelantó que en breve dará a conocer una nueva fecha para la presentación del modelo, pensado para competir en el segmento de los SUV compactos.