Toyota suma un híbrido accesible: así es el Yaris Ativ HEV, lanzado en Asia

Toyota presentó oficialmente en Tailandia el Yaris Ativ HEV, un sedán compacto del segmento B que introduce la tecnología híbrida en esa gama. Fabricado en ese país asiático, se comercializará inicialmente en el mercado local y la marca anunció que será exportado a 23 destinos internacionales, aunque todavía no hay confirmación sobre su llegada a la región.

El nuevo modelo se diferencia del Yaris hatchback producido en Brasil –actualmente comercializado en Argentina–, ya que responde a una generación distinta, con diseño y plataforma propios.

Uno de los aspectos más destacados es su eficiencia: el sistema híbrido, compuesto por un motor naftero de 1.5 litros y cuatro cilindros junto a un motor eléctrico y una batería de iones de litio, entrega 111 caballos de potencia combinada y un consumo declarado de apenas 3,4 litros cada 100 kilómetros (equivalente a 29,4 km/l).

La oferta contempla dos versiones. La variante HEV Premium se orienta a quienes priorizan el confort y el equipamiento tecnológico, mientras que la HEV GR Sport propone un estilo deportivo con mejoras en la suspensión y la dirección, además de un diseño diferenciado.

Con este lanzamiento, Toyota amplía su estrategia de electrificación en mercados emergentes. En el caso de Latinoamérica, la marca aún no definió su comercialización, aunque su antecedente con el Prius C y la creciente adopción de híbridos en la región abren la posibilidad de que en un futuro se sume a la oferta local.

Cuadro comparativo de versiones