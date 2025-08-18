Toyota Yaris en agosto 2025: cómo quedaron los precios del hatch más vendido

El Toyota Yaris atraviesa un gran momento en el mercado local. Durante julio fue el vehículo más vendido del país, con 3.641 unidades registradas, y acumula en lo que va del 2025 un total de 19.188 patentamientos, según los datos de ACARA. Con estas cifras, el hatchback de la firma japonesa pelea de cerca el podio que hoy integran el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y la Toyota Hilux.

De cara a agosto, Toyota aplicó un incremento del 3,5% en la gama del Yaris, tras un mes en el que el dólar subió un 13%. Así quedaron los precios oficiales:

Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $26.721.000

Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $29.683.000

Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $31.921.000

Además de los ajustes, la automotriz presentó una nueva herramienta financiera inédita en el país: desde julio, junto con el Banco Galicia, ofrece la posibilidad de adquirir cualquier modelo de Toyota con un crédito en dólares. La financiación permite cubrir hasta el 90% del valor del vehículo, con una tasa del 9% anual y plazos de hasta 48 meses.

La compañía destacó que esta modalidad busca ampliar las alternativas de acceso a un cero kilómetro y consolidar la posición de Toyota como líder en ventas dentro del mercado argentino.