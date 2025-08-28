Transferencia automática: el leasing de autos en Argentina se simplifica

Desde este jueves, la compra de rodados mediante leasing en Argentina será más simple y ágil. Una disposición de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPA) habilitó la transferencia automática de los bienes, eliminando la obligación de presentar un segundo formulario 08 certificado por escribano al finalizar el financiamiento.

Hasta ahora, ese trámite adicional demoraba la transferencia definitiva y obligaba a bancos y compañías de leasing a seguir administrando patentes, seguros y multas de bienes ya cancelados. Con la nueva medida, se eliminan gestiones innecesarias y se reducen costos administrativos, tanto para las entidades como para las empresas clientes.

El presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré, señaló que se trata de “un paso muy importante que mejora la competitividad del instrumento y amplía las posibilidades de acceso al financiamiento”. En la misma línea, el vicepresidente de la entidad, Nicolás Scioli, afirmó que la disposición “desburocratiza las operaciones de leasing, reduciendo costos, acortando los tiempos y simplificando un trámite clave para que más empresas accedan a bienes de capital”.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre Leasing Argentina, la DNRNPA y el equipo económico del Gobierno nacional, encabezado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Con este cambio, se espera un impulso para el leasing como herramienta de inversión, facilitando que compañías y emprendedores accedan a bienes de capital de manera más ágil y competitiva.