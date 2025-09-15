Transferencias de autos: baja mensual y anual, pero el acumulado de 2025 sigue en alza

En agosto de 2025 se realizaron 20.498 transferencias de vehículos en la provincia de Córdoba, lo que consolidó al mes como el segundo mejor del año, solo superado por julio, según datos preliminares difundidos por la Cámara de Comercio Automotor de Córdoba (CCAC).

El resultado marcó una caída del 4,6 % en comparación con julio (21.480 operaciones) y del 6 % frente a agosto de 2024, cuando se habían registrado 21.726 transferencias.

A nivel nacional, la tendencia fue similar. Según la Cámara de Comercio Automotor (CCA), en agosto se comercializaron 167.525 vehículos usados, un 5 % menos que en igual mes de 2024 (176.435 unidades) y un 6 % por debajo de julio pasado.

De todos modos, el acumulado anual sigue mostrando una evolución positiva. Entre enero y agosto de 2025 se alcanzaron en Córdoba 152.367 operaciones, lo que representa un incremento del 14,7 % respecto al mismo período de 2024. A nivel nacional, el acumulado también se mantiene por encima de lo registrado en 2024.

El presidente de la CCAC, Federico Miretti, destacó que “el volumen de transferencias sigue siendo superior al promedio, beneficiado por una mayor disponibilidad de vehículos en el mercado y por el tipo de cambio, que sigue alentando a los ahorristas a convertir sus dólares en bienes de uso y capital”.

Sin embargo, advirtió sobre “el impacto de las tasas de interés elevadas para la financiación de vehículos, lo que está generando un efecto negativo sobre la demanda de créditos y, en consecuencia, afectando el volumen de operaciones de compraventa financiadas”.

Los autos usados más vendidos en Argentina – agosto 2025