Un clásico renace en Córdoba: Ram devela la nueva generación de la Dakota

Ram difundió un adelanto de lo que será la versión definitiva de la nueva Dakota, la pick-up mediana que prepara su regreso al mercado regional. Las primeras imágenes, compartidas a través de un video oficial, muestran un diseño robusto, con líneas inspiradas en el prototipo Nightfall, presentado meses atrás.

El video también deja ver por primera vez el interior del modelo, donde se destacan materiales de alta calidad, un nivel de confort superior y equipamiento tecnológico en línea con los estándares de la marca.

Uno de los datos más relevantes es que la Ram Dakota será fabricada en la planta de Stellantis en Córdoba, lo que refuerza la presencia industrial de la automotriz en Argentina y su proyección hacia otros mercados de Sudamérica.

El lanzamiento del modelo está previsto para los próximos meses y marcará el regreso de un nombre con una larga trayectoria en el país. La nueva Dakota buscará combinar fuerza, capacidad y sofisticación, los atributos que definen a la línea Ram, con un sello nacional que promete ser motivo de orgullo para la industria automotriz cordobesa.