Un habitante de Minnesota construyó una motocicleta a vapor que usa cerveza como combustible

Cuando piensas en motocicletas a vapor nunca te imaginarias una motocicleta casera que funciona con vapor generado a partir de un tanque lleno de cerveza. El inventor que desarrollo esta motocicleta

La moto ha sido creada por la “leyenda” de Minnesota Ky Michaelson, mejor conocido por su apodo de larga data como "el Rocketman", quien ha diseñado un motor que funciona con la fermentación de la cerveza. El sistema consiste en un tanque que contiene cerveza y un sistema de inyección que, luego de pasar al «combustible» por un calentador hasta alcanzar los 300 grados, mezcla la cerveza con oxígeno para producir energía.

La mezcla provoca una fuerza indescriptible para propulsar la moto. El ‘hombre cohete’ afirma que llega a los 240 km/h. Entre las ventajas de utilizar cerveza como combustible se encuentra su bajo costo en comparación con los combustibles fósiles.

La palabra "leyenda" no se usa a la ligera aquí: estamos hablando de un tipo que se asoció con la doble de acción de la década de 1970, Kitty O'Neil, en sus hazañas que desafían la velocidad. O'Neil, que era sorda, estableció el récord de velocidad en tierra para la mujer más rápida sobre cuatro ruedas en 1976 , alcanzando una asombrosa velocidad de 512 millas por hora. De hecho, fue el permiso de O'Neil lo que Jessi Combs buscó en la década de 2010 antes de su propio intento de récord de velocidad en tierra, como se puede ver en el documental publicado póstumamente La mujer más rápida del mundo .

La moto tiene un mayor consumo de combustible en comparación con los motores convencionales, lo que significa que se requiere una mayor cantidad de cerveza para lograr el mismo rendimiento. Además, la cerveza es inflamable y su almacenamiento y transporte pueden presentar riesgos.

Está claro que le encanta su taller de garaje y ha construido muchas cosas para demostrarlo, incluido un inodoro propulsado por cohetes. La motocicleta impulsada por cerveza ha estado en proceso durante los últimos años, construida con su hijo Buddy a su lado. Utiliza un barril de 14 galones y un serpentín de calentamiento para generar la energía de vapor que sale disparada por la parte posterior cuando la temperatura interior alcanza los 300 grados Fahrenheit.

"El precio de la gasolina está subiendo allí. No bebo. No soy un bebedor, así que no puedo pensar en nada mejor que usarla como combustible", dijo Michaelson a la estación local de noticias Fox 9 KMSP-TV. .

Según la estimación de Michaelson, en teoría, esta bicicleta debería poder alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 150 millas por hora, pero aún no la ha probado. Tiene la esperanza de llevarlo pronto a una pista de carreras y verificar sus verdaderas capacidades allí. Hasta ahora, lo ha llevado a espectáculos locales y ha ganado premios, pero no lo ha estado montando por el vecindario.