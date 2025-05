Volkswagen Amarok: un doble enfoque sobre su seguridad

Por un lado, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), una entidad de referencia en seguridad vial en Argentina, ha distinguido a la Volkswagen Amarok como la pick-up más segura de 2024 en el país. Este galardón se otorga basándose en un estudio que evalúa diversas pick-ups en el mercado argentino, considerando la estructura del vehículo, los sistemas de seguridad activa y pasiva, y los resultados de pruebas de choque.

Según CESVI, la Amarok demostró un desempeño sobresaliente en todas las categorías analizadas, cumpliendo con los más altos estándares de protección para sus ocupantes. Martín Massimino, Director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, expresó el orgullo de la compañía por este reconocimiento, destacándolo como un testimonio de su compromiso con la seguridad y la innovación.

Paralelamente, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, ha presentado los resultados de sus crash tests para la Volkswagen Nueva Amarok + 6 Airbags, asignándole una calificación de tres de un máximo de cinco estrellas posibles. Según el informe oficial de Latin NCAP, el modelo obtuvo los siguientes porcentajes de puntuación: 80.87% en Ocupante Adulto, 87.08% en Ocupante Infantil, 62.18% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 66.28% en Asistencia a la Seguridad.

Latin NCAP evaluó el vehículo en una serie de pruebas que incluyen impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, latigazo cervical, protección a peatones, Control Electrónico de Estabilidad (ESC), AEB (Frenado Autónomo de Emergencia) interurbano y Sistemas de Soporte de Carril (LSS).

En los impactos frontales, la estructura y el área de los pies fueron consideradas estables. La protección del pecho del conductor fue calificada como marginal, mientras que la del acompañante fue adecuada. Las rodillas recibieron buena protección. En el impacto lateral, la protección para la cabeza, el abdomen, el pecho y la pelvis fue buena gracias a las bolsas de aire laterales y de cortina estándar. La prueba de impacto lateral de poste mostró protección adecuada para el pecho del adulto y buena para la cabeza y la pelvis. La protección contra latigazo cervical (whiplash) fue marginal para el cuello del adulto. El vehículo cumple con los requisitos de impacto trasero (UN R32). Sin embargo, el reporte de Latin NCAP menciona que se detectó fuga de combustible en cualquier configuración de test.

En cuanto a la protección de ocupante infantil, la evaluación fue más positiva. Ambos dummies (de 1 año y medio y 3 años), instalados mirando hacia atrás utilizando anclajes ISOFIX y pie de apoyo, mostraron buena o total protección en los impactos, previniendo la exposición de la cabeza, aunque el dummy de 1.5 años mostró una desaceleración del pecho mayor a la esperada. En el impacto lateral, ambos sistemas de retención infantil (SRI) ofrecieron protección total. Todos los SRIs evaluados para la instalación pasaron las pruebas. La Amarok ofrece anclajes ISOFIX y cinturones de 3 puntos en todas las posiciones de los asientos como equipamiento estándar. También cuenta con advertencia de bolsa de aire para el uso de SRI mirando hacia atrás y desconexión manual de la bolsa de aire del pasajero de forma estándar.

Respecto a los asistentes a la seguridad, la Amarok ofrece aviso de uso de cinturón de seguridad (SBR) en todos los asientos (con advertencia visual y audible). El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es estándar en todas las versiones y cumple con los requisitos reglamentarios de Latin NCAP. El vehículo ofrece Advertencia de Colisión Frontal (FCW) opcional que mostró buen desempeño, pero Latin NCAP aclara que, al ser un sistema de solo advertencia y no de frenado activo (AEB), no pudo obtener una puntuación más alta en la evaluación correspondiente. De manera similar, ofrece Advertencia de Cambio de Carril (LDW), que tampoco realiza una acción activa para devolver el vehículo al carril. Latin NCAP señala que el vehículo no ofrece limitador de velocidad (SAS), detección de punto ciego (BSD), ni AEB para ciudad o usuarios vulnerables.

Latin NCAP concluyó que el modelo podría lograr la máxima calificación de estrellas mejorando las puntuaciones del AEB y de LSS mediante la adición de sistemas activos con buen desempeño y cumpliendo con los requisitos de disponibilidad. Es crucial destacar que la Volkswagen Nueva Amarok evaluada por Latin NCAP no es la misma que se comercializa en otros mercados del mundo; la versión para América Latina y el Caribe es exclusiva de la región, por lo que la calificación de tres estrellas es válida únicamente para este mercado. Latin NCAP evalúa la versión más básica en equipamiento de seguridad pasiva y recomienda a los consumidores adquirir versiones equipadas con tecnologías ADAS evaluadas y con buen desempeño.

En resumen, mientras que la Volkswagen Amarok ha sido reconocida por una entidad local como la más segura en su segmento para 2024 en Argentina, las pruebas más detalladas y estandarizadas de Latin NCAP para la versión regional le otorgan una calificación intermedia de tres estrellas, señalando áreas de mejora potenciales, particularmente en los sistemas avanzados de asistencia al conductor activos.