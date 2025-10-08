Volkswagen Argentina lanza financiación a tasa cero para contrarrestar la suba de precios

El mercado automotor argentino muestra un alto nivel de ventas, acumulando 500.089 operaciones de patentamiento, una cifra que supera en un 60,4 % lo registrado en el mismo período del año 2024. Sin embargo, el sector ha enfrentado desafíos en los últimos dos meses, principalmente debido a los cambios en la cotización del dólar.

Tras un primer semestre en el que los ajustes de precios se mantuvieron por debajo de la inflación acumulada, los valores de los vehículos experimentaron un incremento cercano al 12 % entre agosto y octubre. En respuesta a esta situación, muchas automotrices han comenzado a rediseñar sus estrategias comerciales, en las que la financiación se posiciona como un elemento crucial para sostener los niveles de venta.

Campaña estratégica de Volkswagen

Volkswagen comunicó el lanzamiento de una importante campaña de financiación a tasa 0 % que abarca todos los modelos de su gama durante el mes de octubre. El objetivo de esta estrategia es mantener los "buenos números" que la terminal ha estado mostrando durante el año.

Esta campaña general permite plazos de financiación que varían entre 12 y 18 meses, con la posibilidad de financiar hasta $20.000.000, dependiendo del modelo.

Las condiciones específicas de financiación varían según el vehículo:

Modelos de entrada de gama: para el Polo y el nuevo Tera, la automotriz ofrece tasa 0 % fija, permitiendo financiar hasta $15.000.000 con un plazo máximo de 18 meses. Cabe destacar que el Tera, con un precio que arranca en $32.323.650, se ha convertido en el modelo más económico de la marca, mientras que el Polo Track comienza en $33.030.200.

SUVs y sedanes medios: los modelos Nivus, T‑Cross, Taos, Virtus y Saveiro cuentan con un plazo de hasta 12 meses, también con tasa 0 % fija, y un monto máximo a financiar de $15.000.000. El Taos, por ejemplo, inicia su cotización en $52.509.700.

Modelos específicos: para el Vento GLI y el nuevo Tiguan, el plazo de financiación es de hasta 9 meses. En este caso, la tasa es 0 % fija, con un monto máximo de $12.000.000. El nuevo Tiguan, cuyas versiones inician en $74.197.000, ofrece esta condición de 9 meses y $12.000.000 de tope.