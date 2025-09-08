Volkswagen celebra los 50 años del Polo con un video inolvidable

El Volkswagen Polo está en plena celebración de sus 50 años y, como cierre de un año marcado por homenajes, la automotriz difundió un video espectacular que reúne a tres de sus modelos de competición más destacados. La producción, realizada por Volkswagen Classic, pone en pista al Polo R WRC, al Polo R Supercar y al Polo RX1e, con el piloto sueco Johan Kristoffersson al mando.

Kristoffersson, siete veces campeón del mundo de Rallycross y dos veces ganador de la Gymkhana Grid, conduce cada una de las versiones en un montaje audiovisual que repasa la evolución del Polo desde sus inicios hasta su presente en la era eléctrica.

Uno de los detalles más llamativos del material es la decoración especial de los Polo más antiguos de quinta generación, inspirada en el mítico Polo Harlekin. El diseño fue creado por Sean Bull y elegido por los aficionados en una votación online, donde se impusieron los colores clásicos Amarillo Ginster, Rojo Flash, Pistacho y Azul Chagall.

Los protagonistas del video

VW Polo R WRC Utilizado en el Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA (WRC) desde 2013, este modelo de quinta generación contaba con un motor turboalimentado de 1.6 litros y 232 kW (315 CV) y tracción total. Con Sébastien Ogier y Julien Ingrassia como dupla, obtuvo cuatro títulos consecutivos de pilotos y de constructores, convirtiéndose en uno de los autos más exitosos de su época.

VW Polo R Supercar Derivado del WRC, fue desarrollado para el Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA (WRX). Equipado con un motor turboalimentado de 2.0 litros que entrega más de 420 kW (570 CV), también con tracción total, llevó a Kristoffersson a consagrarse campeón mundial en 2017 y 2018.

VW Polo RX1e Representa la nueva era eléctrica de la categoría. Desarrollado por KMS, cuenta con dos motores eléctricos que en conjunto generan 500 kW (680 CV) y 880 Nm de par. Con este modelo, Kristoffersson logró los títulos mundiales en 2022 y 2023.

El video concluye con una breve aparición del ID. Polo, aún en fase de prototipo y camuflado, que anticipa la próxima etapa del histórico hatchback en la era de la movilidad eléctrica.