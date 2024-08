Volkswagen lanzó la nueva Amarok: en qué cambió y cuánto cuesta

En lo que representa su lanzamiento más importante de este año, la automotriz Volkswagen presentó anoche la nueva Amarok, la renovación profunda de su pick up fabricada en la planta de Pacheco. La camioneta mediana (producida en la Argentina desde 2010) recibió una actualización en su diseño frontal y trasero que la emparentan ahora con la última línea de otros modelos de la marca -como los SUV Nivus y T-Cross- y sumó mejoras en términos de equipamiento de seguridad, materiales y terminaciones, entre otros cambios.

La nueva línea de la Amarok, que abastecerá desde Pacheco al mercado local y al de exportación en toda la región, cuenta con 10 versiones con diferentes niveles de equipamiento, motorizaciones y transmisiones, como así también sus variantes 4x2 o 4x4 equipadas con la tracción integral permanente 4Motion. Conserva los motores que ya traía la gama, el 2.0 TDI de 140 CV y el V6 3.0 de 258 CV, que se destaca por ser el más potente entre las pick ups locales.

En otros mercados, Volkswagen ofrece la Amarok II, fabricada en Sudáfrica y fruto de una alianza con Ford para su desarrollo. Ese modelo no llegará a América Latina, que seguirá recibiendo como hasta ahora la pick up hecha en la Argentina.

Entre los cambios en materia de diseño, la Amarok presenta renovados paragolpes delantero y trasero, nuevos faros delanteros con tecnología “VW LED”, de serie en todas sus versiones, con luz de conducción diurna integrada y un nuevo diseño de luces traseras. También incorpora una nueva grilla de parrilla delantera iluminada con apliques satinados, un rediseñado capot y un nuevo logotipo “Amarok” ubicado en el centro del portón trasero.

La versión de entrada es la Trendline, equipada con el motor 2.0 TDI de 4 cilindros en línea, 340Nm de torque a partir de las 1.600 rpm y 140 CV combinado con una transmisión manual de 6 marchas y tracción trasera con bloqueo mecánico de diferencial. Cuenta con llantas de aleación de 16″, nuevo logotipo “Amarok” trasero en cromado, tercera luz de stop con iluminación de caja de carga, sensores de estacionamiento trasero y un nuevo paragolpes trasero pintado en negro mate.

Entre el equipamiento que incorporó la Amarok desde la versión Trendline figuran el nuevo sistema multimedia de 9 pulgadas con App Connect, apoyabrazos central, puertos USB tipo C traseros y seis airbags en lugar de cuatro (frontales, laterales y de cortina tanto delanteros como traseros). Las opciones más equipadas incorporan asistentes a la conducción.

La versión “Comfortline” ofrece mayor equipamiento y motor 2.0 TDI, Bi-turbodiesel de 4 cilindros en línea, que entrega 180 CV y 400 Nm de torque a partir de 1.500 rpm con caja manual de 6 marchas o 420 Nm a 1.750 rpm combinado con una caja automática ZF de 8 velocidades y embrague con convertidor de par. Agrega nuevas llantas de 17″, faros antiniebla delanteros LED con luz estática de giro y carcazas de espejos exteriores, manijas de puertas y portón trasero, en color carrocería.

La selectora de cambios está revestida en cuero con detalles en cromo y suma sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de retroceso, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y espejo interior fotocromático.

Cómo son las versiones más equipadas de la Amarok

Por el lado de la versión Highline, trae nueva grilla de parrilla iluminada LED y nuevos faros con tecnología “VW LED”, llantas de aleación diamantada de 18″ y un nuevo diseño del gancho de rescate delantero. Al igual que la versión Comfortline, monta el motor 2.0 TDI Bi-turbodiesel de 180 CV combinado con caja automática ZF de 8 velocidades y embrague con convertidor de par. Entre los elementos de confort, presenta nuevos asientos tapizados en cuero perforados (los delanteros, calefaccionados con regulación eléctrica), espejos exteriores en color carrocería, con regulación eléctrica, desempañador y abatimiento eléctrico y climatizador automático bi-zona.

Otra novedad que suma la versión Highline es el nuevo dispositivo llamado “Safer Tag”, que alerta sobre cambios de carril, colisión frontal con otros vehículos y reconocimiento de peatones, monitoreo de tráfico e indicación de límite de velocidad (las ADAS que ofrece el modelo).

Con el motor V6 3.0 de 258 CV asociado a la transmisión automática ZF de 8 velocidades y tracción integral 4Motion hay versiones Comfortline, Highline, Extreme, Hero y Black Style. En el caso de la Extreme, la versión más radical según la marca, el diseño exterior cuenta con nuevas llantas de aleación diamantadas de 20″ llamadas “Aconcagua”, barra deportiva con logotipo “Extreme” en color carrocería y estribos laterales planos de aluminio, stickers laterales decorativos con grabado “Extreme”, protector de baja de carga “Bedliner” con grabado “Amarok” conforme a la nueva tipografía y paragolpes trasero cromado con escalón central integrado.

Su equipamiento interior agrega volante multifunción revestido en cuero con costura en color “Wild Lime” y nuevo emblema de marca VW, pedaleras deportivas y nuevos asientos tapizados en cuero perforado. El interior suma computadora de abordo “Premium” con display multicolor de 3,5″ y también el sistema multimedia de 9″ con App Connect, más el Safer Tag para las ADAS.

La edición Hero, en tanto, es la única bitono que se diferencia de la Extreme por incorporar un nuevo color, Gris Salvia.

La nueva línea de la Amarok conserva también la variante Black Style que ya estaba disponible, y sobre la base de la versión Extreme ofrece todos los detalles en negro profundo.

La gama de la pick up está disponible en seis colores: “Plata Pirita”, “Azul Atlántico”, “Negro Profundo”, “Gris Indy”, “Blanco Puro” y “Gris Salvia” (el color de lanzamiento). En cuanto a los precios, son los siguientes: Amarok Trendline 2.0 TDI MT 4x2 $38.046.500; Comfortline V6 3.0 TDI AT 4Motion $53.410.000; Highline V6 3.0 TDI AT 4Motion $62.616.500; Extreme V6 3.0 TDI AT 4Motion $66.193.000; Hero V6 3.0 TDI AT 4Motion $66.193.000. La garantía sigue siendo de seis años y/o 150.000 kilómetros.

Para el lanzamiento, todas las versiones de la nueva Amarok incluyen el primer servicio bonificado y las versiones V6 tienen bonificados desde el primero al tercero, informó la marca. En términos de financiamiento, Volkswagen Financial Services brinda la posibilidad de financiar una unidad a tasa 0% con un plazo de 18 meses la suma de $18.000.000 y agrega una cobertura de seguros Zurich de tres meses todo riesgo bonificado, protección integral del contenido (movilidad + equipos electrónicos) bonificado por seis meses y un accesorio original funda porta bicicleta bonificado.