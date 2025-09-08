Volkswagen presentó el ID. Polo, la versión 100% eléctrica del clásico compacto
La automotriz alemana dio a conocer el nuevo integrante de la familia ID., que combina diseño moderno, autonomía extendida y conectividad avanzada.
En el marco de los 50 años del Polo, Volkswagen anunció el lanzamiento del ID. Polo, un modelo totalmente eléctrico que se suma a la línea ID. de la marca. Con este movimiento, la compañía refuerza su estrategia de electrificación y responde a las tendencias globales de movilidad sustentable.
El ID. Polo mantiene la identidad del clásico hatchback, pero incorpora un diseño renovado con líneas más aerodinámicas y un interior digitalizado. Entre sus principales características se destacan la autonomía superior a los 400 kilómetros, la recarga rápida y una serie de sistemas de asistencia a la conducción de última generación.
Las principales especificaciones:
|Característica
|Detalle aproximado
|Motorización
|100% eléctrica
|Autonomía
|+400 km por carga
|Sistema de carga
|Rápida (30 min al 80%)
|Conectividad
|Pantalla táctil central, compatibilidad con apps móviles
|Asistencias
|Control de carril, frenado autónomo de emergencia, asistente de estacionamiento
Volkswagen apuesta con el ID. Polo a combinar tradición e innovación, ofreciendo una alternativa sustentable dentro de un segmento altamente competitivo.