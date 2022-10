XTURISMO, la moto voladora que saldrá a la venta en 2023

En el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica, celebrado este año en Detroit, se presentó un vehículo de esos que atrae miradas: XTURISMO, una moto voladora creada por AERWINS y se venderá en Estados Unidos a partir de 2023. Un vehículo que promete volar a velocidades máximas de entre 80 y 100 kilómetros por hora, aunque con un alcance de apenas 40 kilómetros. El dispositivo ya se encuentra a la venta en Japón, y apunta a entrar al mercado estadounidense el próximo año.

La ‘hoverbike’, de 300 kilos de peso, utiliza un motor de combustión interna y una batería. Utiliza seis hélices —2 grandes y 4 pequeñas— para despegar, aterrizar y moverse en distintas direcciones, y puede transportar hasta 100 kilogramos de peso.

En cuanto a dimensiones, mide 3,7 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 1,5 de alto. En la parte inferior cuenta con dos paletas que soportan los 300 kilos de peso del vehículo cuando está en tierra.

Thad Szott, copresidente del Detroit Auto Show, fue uno de los encargados de probar el Xturismo y destacó las virtudes del aparato. “Es impresionante. Por supuesto, tienes un poco de temor, pero estaba tan emocionado. Literalmente se me puso la piel de gallina y me sentí como un niño pequeño”, aseguró.

Por supuesto, su precio no es barato, porque una unidad de XTURISMO vale 777.000 dólares,… unos 785.000 euros, por si querías ir encargando una. Dado que las leyes en Japón no consideran el XTURISMO como un tipo de aeronave, no se requieren licencias especiales para conducirlo allí, y los residentes japoneses pueden empezar a comprar y conducir la hoverbike tan pronto como lo deseen.