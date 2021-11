Este 19 de noviembre es el Día de la lucha contra el abuso sexual en Infancias y Adolescencias, y en ese marco se han preparado distintas actividades para visibilizar y concientizar sobre el serio y urgente problema que significa la violencia, el maltrato y la explotación de menores.

La fecha fue instituida en el año 2000 por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF por sus siglas en inglés).

Según la psicóloga feminista Liliana Pauluzzi (1953-2019) el abuso sexual es un crimen contra la infancia, y aún hoy sigue estando oculto. En muchas ocasiones se producen y reproducen puertas adentro del hogar, obligándose a las víctimas a mantenerlo en silencio, o naturalizándolo.

La integrante de la Coalición Mundial por la Celebración del 19 de noviembre, explicó que cuando se da una situación de abuso sexual en la infancia/adolescencia, la sexualidad adulta irrumpe en el desarrollo psicosexual de la víctima dejando marcas indelebles en la subjetividad de la misma. La persona adulta siempre será quien imponga, ya sea por seducción o coerción, el acto de abuso y tendrá la responsabilidad sobre la situación.

La asimetría de poder entre la adultez y la infancia junto con la dominación son los factores estructurales fundamentales de la génesis del abuso sexual.

El abuso sexual ocurre cuando infancias o adolescencias son utilizadas para la estimulación sexual de su agresor (una persona adulta generalmente conocida) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño/a o adolescente entiende desde la capacidad de su autonomía, la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo, según publica campuseducativo.santafe.edu.ar.

El abuso sexual en infancias y adolescencias implica la vulneración de derechos que afectan a la integridad, la intimidad, la privacidad, entre otros, protegidos a nivel internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño, a nivel nacional y provincial, en diversas normas, entre las que se destaca la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Si bien en Argentina no existen datos oficiales sobre abuso sexual en infancias y adolescencias, datos de 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones, han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. En el mismo sentido, el Estudio Global elaborado por UNICEF en el año 2014 estima que más de 1 de cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia.

Actividades en Córdoba para visibilizar y prevenir el abuso

Entre el 18 y 20 de Noviembre, sobrevivientes de ASI (Abuso Sexual Infantil), madres y protectoras, organizaciones sociales y autoconvocadas dentro del espacio Infancias Libres de Violencia en la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, se encontrarán para visibilizar esta realidad.

El jueves 18 a las 18 se presentará “Juicio feminista a la justicia patriarcal”. Participarán Claudia Korol (Integrante de Feministas del Abya Yala), Laura Tafettani (Abogada de la Gremial y miembro de la Comisión del Registro de Abogados y Abogadas de NNyA del Colegio de Abogados de La Plata), Liliana Martín (Ex Presxs Politicxs de Córdoba y Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista) y Flavia Saganías (Mamá Protectora denunciante condenada a 23 años de prisión). La transmisión será en vivo por instagram de @ColectivoYoSiTeCreo.

El viernes 19, en tanto, se realizará una marcha a las 18 para denunciar a las instituciones que no respetan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el sábado 20 a las 19:30, se proyectará la película “Gotas de lluvia”, de Susana Nieri, en el Centro Cultural Graciela Carena (Alvear 157).

En una entrevista concedida a prensared.org.ar, la cineasta contó que el documental "aborda el tema del abuso sexual en la infancia a través del testimonio de Abril Rosales, hija de Ivana Rosales, protagonista de mi documental anterior “Ella se lo buscó”. Abril desarma su historia, la de su madre y hermana, atravesadas todas ellas por violencias hacia el género".

Al ser consultada sobre cómo fue registrar de manera testimonial situaciones tan trágicas, Nieri contó que en una nota periodística que le realizaron, se escribió :“Poner en perspectiva plural lo individual implica la transformación de una biografía a un dispositivo político, pedagógico, transformador.” Y esto fue lo que hice en mis últimos dos documentales a través de las historias de Ivana y Abril: darles voz a aquellas mujeres que no son tapa, mujeres muchas como nosotras mismas, que padecemos violencias día a día, minuto a minuto en distintos espacios, en el intrafamiliar como son los abusos sexuales a las niñeces como también en otros ámbitos sociales, culturales, políticos, laborales" manifestó la cineasta.

La proyección del documental será a la gorra en beneficio del colectivo Infancias Libres de Violencia NUMCBA, y a las 21.30 se podrá verlo, sacando las entradas en: https://www.decultura.net/arte-independiente/evento/30751/estreno-de-gotas-de-lluvia-de-susana-nieri

Con información de prensared.org.ar, defensoria.org.ar, campuseducativo.santafe.edu.ar