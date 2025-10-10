El fin de semana largo tiene sus particularidades. Y Córdoba, con temperaturas elevadas y sierras por todos lados, es un llamador.

Desde temprano, las adyacencias al peaje, en el sentido desde la ciudad de Córdoba hacia Villa Carlos Paz, comenzó a calentarse.

Fundamentalmente, por la multiplicación en el paso de autos en la autopista con destino al Valle de Punilla.

Por eso, desde la Policía Caminera solicitan “precaución” a la hora de transitar.

La referencia es un “abundante fluido vehicular”.