Sociedad
"Abundante fluido vehicular": largas colas en la autopista Córdoba-Carlos Paz
Desde la Policía Caminera advierten que el paso es incesante, y solicitan precaución para circular en el sentido rumbo a la villa serrana. Efecto fin de semana largo.
El fin de semana largo tiene sus particularidades. Y Córdoba, con temperaturas elevadas y sierras por todos lados, es un llamador.
Desde temprano, las adyacencias al peaje, en el sentido desde la ciudad de Córdoba hacia Villa Carlos Paz, comenzó a calentarse.
Fundamentalmente, por la multiplicación en el paso de autos en la autopista con destino al Valle de Punilla.
Por eso, desde la Policía Caminera solicitan “precaución” a la hora de transitar.
La referencia es un “abundante fluido vehicular”.