“Acción Serrana”: una semana para repoblar las sierras y un festival solidario en Villa General Belgrano

La campaña Acción Serrana se prepara para un nuevo evento. Este año, la propuesta será plantar un millón de tabaquillos en las Sierras Grandes de Córdoba, en el marco de su 8ª campaña de reforestación.

La Semana del Tabaquillo tendrá lugar del 13 al 18 de octubre, con acciones de concientización y plantaciones en distintos puntos de Calamuchita.

El sábado 18 será el gran cierre con el Festival Solidario por el Tabaquillo “Un Millón de Árboles”, que se realizará en Casa C, Villa General Belgrano, de 11 a 23 horas.

El encuentro contará con buffet, una ecoferia y varias propuestas educativas e interactivas. La entrada será a la gorra. Además, habrá shows en vivo con artistas como Raúl Porchetto, Lucas Heredia, Paola Bernal, Juan Paio Toch y Juli Baravalle (Cúcus), Esquejes, entre otros.

“Acción Serrana” trabaja desde hace más de siete años en la restauración de los bosques nativos, con el objetivo de proteger el agua, los suelos y la biodiversidad serrana. Cada año suma voluntarios, instituciones y familias a la tarea de plantar, recuperar y concientizar.

La invitación está abierta para toda la comunidad. Los interesado podrán participar en las jornadas de plantación y colaborar con la campaña es apostar al futuro de las sierras cordobesas.