Comienza la última semana de abril, con numerosas propuestas que brinda la Agencia Córdoba Cultura.

Se podrá disfrutar de películas, muestras de arte, show sinfónico, taller de Intervención Estenopeica y obras de teatro, entre otros.

Además, se destaca el lanzamiento del Clúster de Industrias Creativas/Culturales, en la Capilla Paseo del Buen Pastor.

También, se presenta la inauguración de la muestra “Uniformemente Variada” en el Día Mundial del Arte.

Mirá todos los shows que llegan esta semana:

Lunes 24

A las 18. Cine: Alcarrás (de Carla Simón, España-Italia, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio. Buenos Aires 55, Río Cuarto.

Durante generaciones la familia Solé cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de décadas cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha.

Repite martes 25 a las 21, miércoles 26 a las 18:30, jueves 27 a las 21, viernes 28 a las 19 y sábado 29 a las 18. Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

A las 20. Cine de cabecera: Conan, el bárbaro (de John Milius, EE.UU, 1982). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Un niño que pertenece a una tribu primitiva graba en su memoria los rostros de los guerreros que han exterminado a su familia y a él lo han vendido a unos mercaderes de esclavos. Años después, el joven se ha convertido en un forzudo y valiente guerrero. Entrada libre y gratuita

A las 20:30. Cine: Sobre las nubes (de María Aparicio, Argentina, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Ramiro es cocinero en un bar. Hernán es un técnico sin trabajo. Nora es enfermera en un hospital público. Lucía es empleada en una librería. Cuatro historias y una ciudad en blanco y negro de cielos nublados. Ninguno de ellos se conoce entre sí, sólo son habitantes de la misma ciudad.



Repite martes 25 a las 18, miércoles 26 a las 21, jueves 27 a las 18 y sábado 29 a las 20:30. Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

Martes 25

A las 11. Lanzamiento Clúster de Industrias Creativas/Culturales. Capilla Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



Con este evento, la Agencia Córdoba Cultura junto al Ministerio de Industria, permite articular acciones entre los sectores privado, público y académico, generando un vínculo entre lo artístico, lo cultural y el mercado. De esta forma es posible desarrollar una agenda de trabajo en materia de formación y poner a disposición un programa de financiamiento. Para participar registrase a través de este formulario

A las 12. Inauguración de la sala Julio Galer. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



La sala Julio Galer estará ubicada en una de las habitaciones del segundo patio de la Biblioteca Córdoba. Posee 4.000 ejemplares entre los que se cuentan libros de historia especialmente de América Latina y valiosos títulos relacionados con su vocación de traductor, ensayista y promotor cultural. La donación de la biblioteca Julio Galer, que se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, representa un valioso aporte al acervo bibliográfico de la Biblioteca Provincial.Dada la importancia de la colección los libros que ella contiene no serán prestados a los usuarios para llevarlos, sino que los mismos pueden ser consultados solo en Biblioteca Córdoba. La entrada es libre y gratuita.

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: Chico y Rita (de Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando, 2010, España). Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Esta propuesta, que comenzó en el año 2022 con 35 proyecciones de diferentes géneros y directores, vuelve con el ciclo “La vida animada” (Parte II). Todos los martes de abril y mayo contará con proyecciones de películas animadas para adultos, ejecutadas con distintas técnicas de animación. En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y Rita viven una apasionada historia de amor. Chico es un joven pianista enamorado del jazz, y Rita sueña con ser una gran cantante. Desde que se conocieron en un baile en un club de La Habana, el destino va uniéndolos y separándolos, como a los personajes de un bolero. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar capacidad de sala.

A las 20. Cine por la Diversidad: Buenas chicas (de Naomi Foner, EE.UU, 2013). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

La historia se centra en dos adolescentes que, tras graduarse en el instituto, quieren perder la virginidad durante el verano. El problema llega cuando ambas se enamoran de la misma persona, en este caso un carismático artista callejero. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 26

A las 19. Cine: Screamers (de Carla Garapedian, Reino Unido, 2006). Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



En el marco de actividades homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio, se proyecta este documental que examina las raíces de los genocidios, desde aquel sucedido en Armenia en 1915, pasando por el mundialmente conocido Holocausto, hasta llegar a las matanzas en Bosnia y Ruanda. Un atractivo de esta cinta es que la banda System of a Down es la encargada de revelarnos estos tristes hechos históricos, mientras están de gira dando conciertos en diferentes ciudades del mundo. ¿Y por qué este grupo y no otro? Sucede que los miembros de SOAD son nietos de supervivientes de hechos genocidas. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine: La mujer sin cabeza (de Lucrecia Martel, Argentina, 2008) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En una coproducción Argentina-España-Francia-Italia, María Onetto, Claudia Cantero, César Bordón entre otros integran esta película nominada a la Palma de Oro en Cannes (2008) y a mejor película, director y guion original en Premios Sur (2008). Una mujer, en una distracción mientras conduce, atropella algo. Al cabo de unos días le cuenta a su marido que ha matado a alguien en la carretera. Recorren la ruta pero sólo hay un perro muerto, y amigos allegados a la policía confirman que no hay información de un accidente. Todo vuelve a la calma y el mal momento parece superado, hasta que la noticia de un macabro hallazgo preocupa nuevamente a todos.

Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine debate Mujeres directoras: Ciertas mujeres (de Kelly Reichardt, EE.UU, 2016). Museo Amadeo Sabattini – Mariano Moreno 270 Villa María



Las vidas de tres mujeres se cruzan en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde cada una está intentando abrirse camino sin demasiado éxito. Entrada libre y gratuita.

A las 20. 132° Aniversario: Banda Sinfónica presenta: Trópico, aires y ritmos del Caribe. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365.



Con motivo del 132° Aniversario del Teatro del Libertador General San Martín, inaugurado el 26 de abril de 1891, la Banda Sinfónica de la Provincia brinda “Trópico, aires y ritmos del Caribe”. El programa reúne piezas como “Bebe”, del compositor Hermeto Pascoal, con arreglos de Hudson Nogueira; “La gota fría”, de Emiliano Zuleta, con arreglos de Victoriano Valencia, “Ruperto Mena”, de Jairo Varela, con arreglos del maestro Andrés Acosta, director de la agrupación, entre otras obras.



La entrada es gratuita, con retiro previo desde el martes 25, en la boletería del teatro, de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función de 17 a 20.

Jueves 27

A las 11:30. Inauguración de muestra: Inexorablemente. Sala Alicia Moreau de Justo – Agencia Córdoba Cultura – Rivera Indarte 26



Obras del artista plástico Fabián Lencina, que se agrupan en tres grupos principales: Viajeros, Personalidades y Paisajes de Córdoba. Con ello se expone la fibra más íntima del artista, donde se busca interpelar a quien observa con el fin de transportarlo a un tiempo, un lugar y una idea. Cada obra, cada pincelada y cada idea inicial ha sido fruto de la pasión y el reconocimiento a personalidades valiosas, lugares mágicos recorridos y nostalgias que nos llevan a un sitio pasado que ya no será. Fabian Lencina, artista plástico multipremiado, nació en la ciudad de Villa María y está radicado en la ciudad de Oncativo desde el 2018.

Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Presentación del libro “Entrelazar” de Carmen Buteler. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



La artista visual cordobesa Carmen Buteler presenta el libro “Entrelazar”, que propone más que una simple lectura. El libro invita a experimentar una experiencia lúdica: entretejer técnicas, texturas, historia; conectar sentimientos, momentos, lugares; anudar filosofía, arte y vida, para que así cada lector conforme en su conclusión, un nuevo entramado. La presentación está a cargo del Lic. Rodrigo Alonso. El cierre será con el músico Michi Quiroga que ejecutará un repertorio de música chillout, en el foyer del museo. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Sayat Nova (El color de la Granada) de Sergei Parajanov, Unión Soviética, 1969. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



En el marco de actividades homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio, se proyecta este film biográfico del trovador y poeta armenio del siglo XVIII Sayat Nova. En lugar de hacer una narración lineal, el director se encarga de realizar una serie de cuadros vivientes que representan episodios importantes de la vida del poeta en clave simbólica: su infancia, su juventud, su entrada a un monasterio, o su enfrentamiento con el ángel de la muerte. Estos capítulos están desarrollados a partir de fragmentos de sus obras, los cuales aparecen en intertítulos o se escuchan mediante una voz en off. Entrada libre y gratuita

Viernes 28

A las 15. Taller Intervención Estenopeica. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



En el marco del mes en que se celebra la fotografía estenopeica, se lleva adelante el taller propuesto por el colectivo ENFOCA y será dictado por la fotógrafa Silvana Sánchez.

La inscripción será a través del formulario google, con cupo limitado. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Danza teatro: Proyecto Tunga. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Con el Proyecto Tunga, el Elenco Municipal de Danza Teatro de Córdoba y la dirección de David Piccotto, se propone recrear con un sentido escénico y poético, parte de la cultura popular que caracteriza a los y las cordobeses. Toman distintas variantes rítmicas que existen dentro del cuarteto cordobés desde su creación hasta nuestros días. El/la espectador/a será un pieza fundamental para el desarrollo de la propuesta, es él quien elegirá cuál de los o las integrantes del elenco tiene más Tunga, Tunga el día de la función. Entrada libre y gratuita

A las 20. La Catrina. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



La Comedia Cordobesa y el elenco estable de Títeres del Teatro Real ponen en escena La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca nos relatará sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás será una muerte mansa.



Para público adolescente y adulto. Entrada general $500 disponible a través del sistema autoentrada.com o retirar por boletería del teatro hasta media hora antes de la función.

A las 20. Inauguración de la muestra “Uniformemente Variada”. Salón de los Gobernadores – Chacabuco 1314. Parque Las Tejas.



En el marco del “Día Mundial del Arte”, se inaugura la muestra en cerámica Uniformemente Variada de María Teresa Sala, Prof. de Educación plástica y ceramista. Se exhiben una serie de piezas cerámicas, producción de más de 2 años, donde el universo femenino tiene fuertes influencias de libros de cuentos y de libros de juguetes rusos. Dan cuenta de los pobladores del planeta. Personas, animales y plantas. Personajes que se replican una y otra vez con rostros que emergen de trajes con muchas capas de tela. Resumen de las múltiples técnicas cerámicas. Se puede visitar hasta el 31 de octubre.

A las 21. Viernes de Música: Simón Dice. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Simón Dice es una banda local de rock progresivo, con matices de fusión jazz y pop que nació en el año 2000. Tiene composiciones propias que pretenden mantener visible el carácter lúdico de la vida, más allá de la niñez. Con actividad intermitente, la banda ha editado dos álbumes, “Jugar a Saber» (2018) y “Mala Estrella” (2020) realizado de manera remota durante la pandemia, el cual recopila los trabajos de casi 2 décadas. Actualmente la banda se encuentra preparando presentaciones en vivo y, también, la grabación y edición de un tercer álbum de estudio. Integrantes: Christian Gallo (voz), Sergio Reinaudo (guitarras), Arnaldo Buffarini (bajo), Marcelo Frankel (batería), Pablo Baggini (guitarras) y Hernán Yoma (teclados). Entrada general $1.000

Sábado 29

A las 16. Cine y conversatorio: María Presente e Inchiñ. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco de las actividades del Festival de Arte Afro Originario, que se llevará a cabo del 28 al 30 de abril, el Centro Cultural Córdoba será sede de la proyección de los documentales María Presente e Inchiñ. Posteriormente, se desarrollará un conversatorio: desmontaje de las proyecciones con participación de los realizadores.

Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad.

A las 17. Día Internacional de la DanzaCentro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



El Área de Danza Contemporánea del Teatro del Libertador conmemora la fecha mediante el ciclo Celebración-Cuerpo-Danza, con las performances de distintas academias de danza invitadas. La coreografía y dirección está a cargo del maestro Marcelo Mangini. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Coros en el centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo de conciertos gratuitos del Coro del Seminario de Canto, dirigidos por el maestro Matías Saccone. Este ciclo se realiza desde 2015, distintas formaciones corales desfilan por el escenario del CCC cubriendo un amplio abanico de la vida coral cordobesa, sin duda una de las más importantes del país. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Teatro independiente: Alfonsina Hoy. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Play Ballet Córdoba presenta esta composición escénica inspirada en los poemas de Alfonsina Storni donde el movimiento, la interpretación y la música construyen una estética visual surrealista actualizando los interrogantes existenciales anticipando el trágico final. Alfonsina retorna del mar para transitar su propia poesía retomando su cuerpo al cual fue negado por la oscuridad de su muerte. La poeta se aproxima a imágenes de su vida, sentida a través de sus emociones, el amor, el desamor, la pérdida, la fuerza vital y, por último, la locura, danzando. Entrada general $1.500 disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 30

A las 17. El niño sirena. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Adrián guarda un secreto. Alguien le hace guardar un secreto. Perdido en las profundidades del mar naufraga entre recuerdos. En el mar, donde comienzan todas las historias, una sirena una vez perdió su voz. A Adrián se la robaron. Él busca las palabras que lo salven de las profundidades. Entradas $500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 17. CBA JAZZ, el ciclo del Festival: Viejo Puente trío. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



En el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Jazz (#JazzDay), se da inicio a un nuevo ciclo de conciertos que nace para extender, durante el año, las actividades del Festival Internacional de Jazz Córdoba. En la apertura de este ciclo se presenta el proyecto Viejo Puente trío, grupo de jazz latino integrado por Ana Bertora en piano y voz, Maxi Díaz en bajo y Santiago Villagra en batería. Conformado hace seis años, el grupo se encuentra presentando su primer disco “Salto a tiempo». El repertorio del grupo abarca géneros como el candombe, samba, bahiao, baladas, swing, funk. Artistas invitados: Mingui Ingaramo en piano y Lucas Acuña en trompeta. Entrada libre y gratuita.