Dieciocho (18) son las alianzas políticas que presentaron listas y competirán en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre en Córdoba. Uno de esos dieciocho espacios es el Frente Federal de Acción Solidaria, la fuerza encabezada por el influencer libertario Stefano López Chiodi.

Más conocido en el ámbito de las redes por su sobrenombre “Alfajor Tatín”. Desde allí se erigió como uno de los principales referentes y seguidores de Javier Milei. Lo llamativo es que Tatín competirá por llegar al Congreso en una lista ajena y contrincante a la formada por La Libertad Avanza en Córdoba, cuyo armador es Gabriel Bornoroni, bajo órdenes de Karina Milei.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a Stefano López Chiodi quién dejó definiciones sobre las razones acerca de la división interna de los libertarios en la provincia.

“Hasta el último minuto nadie sabía si me iba a presentar o no porque el oficialismo libertario intervino mi lista”, confesó sobre la trastienda política en el armado de las boletas de cada fuerza.

Alfajor Tatín afirmó que nunca estuvo dentro de partido libertario de manera formal pero si que acompaña las ideas del presidente Javier Milei. "La realidad es que uno mas allá del nombre, lo que tratamos de llevar a la gente es un espacio real y honesto de gente normal", señaló.

Consultado sobre las razones por las cuáles no integra la lista oficial de La Libertad Avanza, López Chiodi desligó a Karina Milei pero si apuntó contra Gabriel Bornorni. “Acá hay una bajada de línea que no quiere que participemos”.

El candidato también mencionó, de manera soterrada, críticas contra Gonzalo Roca y Laura Soldano, los Nº 1 y 2 de la boleta de La Libertad Avanza. “La gente va a tener que descubrir que es lo que piensan, a mi pueden ir a buscar en internet, no borro mi material”, ironizó Alfajor Tatín en clara alusión a los últimos movimientos en las redes de la candidata Soldano que borró algunos de sus videos.

“Esa es la diferencia que proponemos, gente coherente y que respeta una forma de pensar. Hay que construir con gente democráticamente”, concluyó López Chiodi.