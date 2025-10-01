Una denuncia de corrupción impactó en el gobierno de Córdoba este miércoles con la estética de las barridas de Netflix por parte del presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán.

El representante del Frente Cívico en órgano que pone la lupa en los gastos de la administración Llaryora apuntó contra la defensora de la Niñez, Amelia López, por gastos en viajes al exterior.

Corvalán publicó en su cuenta de X dos videos donde se refiere a documentos sobre viajes a Brasil e Italia en septiembre y noviembre de 2024.

"La ministra viaja a Roma por un congreso. El evento terminó, pero días después estaba en Florencia, a metros del Duomo, de brindis turístico. ¿Quién pagó la cuenta? Todos nosotros", expresó el vocal del Tribunal de Cuentas en uno de sus mensajes titulado Episodio I.

En la otra publicación, el hombre de Luis Juez en el órgano fiscalizador afirmó: "La Defensora de los niños, viaja a Brasil a un Congreso. Brindis en la playa ¿Quién pagó la cuenta? Todos nosotros".

En junio de este año Corvalán presentó otra denuncia contra el gobierno provincial por la compra de Viagra para presos en cárceles de Córdoba.

Sobre estas compras, la administración local justificó las erogaciones al hacer referencia que se utilizaban para casos de hipertensión pulmonar.